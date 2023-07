Bari e Borrell prolungano la loro permanenza italiana – Sport – Journal Chretien

Condividi sulle reti:







Condividi questo articolo su: di Thomas Le Bourdelles (iDalgo) È possibile rivedere Barry! La francese si è appena qualificata al girone di ritorno del torneo palermitano, battendo la Zantedeschi con due set (6-4, 6-3) in un’ora e 34 minuti di gioco.

Oggi, anche Clara Burrell ha vinto. Ha battuto il dentice austriaco con un punteggio di 6-4, 7.5.

Mai l’espressione due senza tre avrebbe acquisito oggi il suo pieno significato. E ha perso contro il francese Brancaccio (6-3, 6-4). Quindi Andrianjafitrimo fa i bagagli dopo nemmeno un rotolo.

Domani tocca a Fiona Ferro vestire i colori francesi sui campi italiani. Incontrerai Osorio.

