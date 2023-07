Apple ha rilasciato oggi agli sviluppatori la terza beta del prossimo aggiornamento macOS 14 Sonoma a scopo di test. La beta arriva due settimane dopo il rilascio della seconda beta.



Gli sviluppatori registrati possono scaricare la versione beta tramite l’Apple Developer Center e dopo aver installato il profilo appropriato, con le versioni beta disponibili tramite il meccanismo di aggiornamento software in Impostazioni di sistema.

macOS Sonoma introduce nuovi screensaver simili a Apple TV che fungono anche da sfondi dopo l’accesso, oltre a portare i widget sul desktop. Puoi utilizzare la nuova galleria di strumenti per scegliere da un gruppo di strumenti, quindi trascinarli sul desktop del tuo Mac.

I widget possono essere disposti in qualsiasi modo utile e, quando si utilizza un’app, sono progettati per sfumare sullo sfondo in modo da essere meno distratti. I widget sono più interattivi che mai, quindi puoi usarli per fare cose come riprodurre musica, spegnere le luci in casa e altro ancora. Con Continuity, i widget del tuo iPhone possono apparire anche sul desktop del tuo Mac.

La videoconferenza è stata migliorata con una nuova vista Presenter Overlay che mostra il tuo desktop o progetto in nuovi modi, inoltre Safari ora supporta le app Web per il Dock e l’opzione per creare profili in modo da poter separare la navigazione personale dalla navigazione di lavoro.

Altre nuove funzionalità includono una ricerca migliorata che è più veloce e più reattiva, la condivisione di password e passkey, un’interfaccia rinnovata per gli adesivi per l’app Messaggi, l’integrazione PDF in Notes che rende la gestione dei PDF più semplice che mai e altro ancora.

‌macOS Sonoma‌ sarà in beta test per diversi mesi, con un rilascio pubblico in autunno.