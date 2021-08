Anelli fantasma trovati intorno a un buco nero a 7800 anni luce di distanza

La NASA ha catturato le immagini di un “sorprendente” gruppo di anelli attorno a un buco nero simile a uno stargate, a 7800 anni luce dalla Terra.

Il buco nero e il suo sistema stellare corrispondente, noto come V404 Cygni, sono stati ripresi dall’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA e dall’Osservatorio Swift di Neil Gehrell.

Il buco nero sta allontanando materiale dalla stella nel sistema, che è circa la metà della massa del Sole, un evento che ha creato gli anelli visibili solo nei raggi X.

“Gli anelli raccontano agli astronomi non solo il comportamento del buco nero, ma anche il paesaggio tra V404 Cygni e la Terra”, hanno scritto in una dichiarazione i ricercatori dell’Osservatorio a raggi X Chandra.

Ad esempio, il diametro degli anelli nei raggi X rivela le distanze delle nuvole di polvere che emettono luce. Se la nuvola è più vicina al suolo, l’anello appare più grande e viceversa.

Gli echi di luce appaiono come anelli stretti piuttosto che anelli larghi o aloni perché l’esplosione di raggi X è durata solo per un periodo di tempo relativamente breve.

Gli anelli sono creati da echi di luce, in modo simile a ciò che accade sulla Terra quando le onde sonore rimbalzano su superfici solide.

“Invece delle onde sonore che rimbalzano sulla parete della valle, è stata prodotta un’eco luminosa intorno a V404 Cygni quando un’onda di raggi X dal sistema di buchi neri è rimbalzata su nuvole di polvere tra V404 Cygni e la Terra”, ha aggiunto la dichiarazione.

La polvere cosmica non è come la polvere terrestre, ma più come il fumo ed è costituita da piccole particelle solide.

La dichiarazione ha indicato che gli anelli sono utili per gli scienziati per comprendere il buco nero in modo più dettagliato, così come la distanza tra V404 Cygni e la Terra.

Il lampo di raggi X dal sistema stellare è stato rilevato per la prima volta nel giugno 2015, ma le immagini sono state rilasciate solo di recente.

L’immagine composita è una combinazione di raggi X visti da Chandra e dati del telescopio Pan-STARRS alle Hawaii che mostrano le stelle nel campo visivo.

L’osservatorio Chandra ha osservato il sistema tra l’11 e il 25 luglio 2015, mentre lo Swift Observatory ha effettuato 50 osservazioni tra il 30 giugno e il 25 agosto 2015.

L’Osservatorio Swift è stato lanciato nello spazio 17 anni fa e l’Osservatorio a raggi X Chandra è stato lanciato nello spazio il 23 luglio 1999.

Fonte: Daily Mail