alcuni paesi europei inaspriscono le restrizioni alla diffusione della variante Omicron

Francia 2

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la constatazione è chiara: la variante Omicron del Covid-19 è ormai presente ovunque. “È probabile che l’Omicron si trovi nella maggior parte dei paesi, anche se non è stato ancora rilevato. Si sta diffondendo a un ritmo che non abbiamo mai visto con nessun’altra variante.“, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS.



L’OMS invita quindi tutti i Paesi a reagire. Questo consiglio è stato seguito dall’Italia. Da giovedì 16 dicembre farsi vaccinare non sarà più sufficiente per viaggiare nei nostri vicini, anche per gli europei. Sarà quindi necessario effettuare un test antigenico inferiore a 24 ore o un test PCR 48 ore prima di entrare nel suolo italiano. È il primo Paese europeo ad adottare tali misure. Anche nei Paesi Bassi il governo stringe la vite. Dopo la chiusura serale di negozi e bar non essenziali, il presidente del Consiglio ha annunciato la chiusura delle scuole primarie da venerdì, una settimana prima dell’inizio delle vacanze di Natale.