Christophe Piceau, Ministro della Transizione Ecologica, ed Emmanuel Macron visitano la mostra dei sindaci e delle autorità locali, alla Porte de Versailles, a Parigi, il 23 novembre 2022. JEAN-CLAUDE COUTAUSSE per “Il mondo”

Quattro gradi Celsius. Di fronte a questa cifra, le autorità hanno esitato per mesi. Il ministro per la Transizione ecologica, Christophe Picchu, ha consultato scienziati, in particolare autori dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ha inviato informazioni dai suoi dipartimenti e ha letto attentamente il rapporto della Missione di misurazione sulle politiche di adattamento in vari paesi, che è stato consegnato nel dicembre 2022. E poi, ha dovuto convincere l’Eliseo e Matignon a mettere in discussione queste affermazioni.

Il 23 maggio, avviando le consultazioni per la predisposizione del terzo Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNAC), il Ministro non ha escluso l’ipotesi di un riscaldamento globale contenuto a meno di 1,5°C (+2°C in Francia) a la fine del secolo se i paesi rispettano l’Accordo di Parigi. Un obiettivo sempre più sfuggente. Ma ha presentato la sceneggiatura in particolare “broker” IPCC, PSS 2-4.5, “più realistico che pessimista”Nelle sue parole: la Francia vedrà un aumento della temperatura media di circa 4°C (da 2,7°C a 2,8°C a livello globale).

“Leggere gli studi alla fine mi ha convintoriassume il signor Béchu. Occorre seguire il candore degli studiosi e l’uscita collettiva dalla negazione. Questo può contribuire all’accelerazione della consapevolezza, e quindi alla strategia di pianificazione. Ogni decimo di grado è importante e crea, in generale, conseguenze per le nostre società. »

Questa connessione, una sorta di “anti-non cercare “, il nome di questo film americano in cui gli esseri umani continuano a negare di fronte all’imminente distruzione di una cometa sulla Terra, è un’opera importante di questo ministro considerato molto trasparente. Il Consiglio nazionale per la transizione ambientale, che comprende organizzazioni non governative organizzazioni, funzionari eletti e autorità locali, hanno espresso un parere positivo su questo percorso Riferimento Unanime Stakeholder L’approvazione è essenziale quando si rivedono i programmi di adattamento al riscaldamento globale.

“Siamo al passo con la realtà”.

Perché questa enorme sfida è stata spesso la debolezza del rapporto tra le politiche climatiche. Troppo costoso a breve termine per i liberali e troppo controproducente per una parte della sinistra e degli scienziati del clima che hanno a lungo temuto che questo progetto fosse un’ammissione di fallimento e una sepoltura dell’ambizione di ridurre le emissioni di anidride carbonica. 2 . “All’inizio della mia carriera, ci siamo concentrati sul dimagrimento. Personalmente, ho esitato a parlare di adattamento perché speravo che la CO2 diminuisse 2 Sarà più efficientericorda Jean Guzel, un paleoclimatologo coinvolto nello sviluppo del primo progetto PNAC francese. L’adattamento diventa necessario in quanto non vengono prese misure per combattere il riscaldamento globale. »

