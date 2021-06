A poco a poco, l’immagine della fase finale sta prendendo forma

Con le rispettive vittorie di mercoledì, Svezia e Spagna hanno ratificato i loro biglietti per il resto di Euro 2021. Sono noti molti dei poster degli ottavi di finale.

Aggiornamento 23 giugno, 23:30 >>> Ecco la tavola rotonda completa di Euro 16

L’obiettivo è stato raggiunto per Inghilterra e Croazia. Con le vittorie di martedì sera contro la Repubblica Ceca (1-0) e contro la Scozia (3-1), le due selezioni hanno confermato il loro biglietto per il resto dell’Euro. Questo mercoledì, Svezia e Spagna hanno confermato i loro posti agli ottavi di finale.

L’immagine della fase finale sta prendendo forma a poco a poco. Qualificate agli ottavi di finale: Belgio, Italia, Paesi Bassi, Galles, Austria, Danimarca, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera, Croazia, Spagna.

Croazia – Spagna all’ottavo posto

Al momento, ci sono diversi poster già confermati. Assicurandosi il primo posto nel Gruppo A dopo essere stati al completo in questa prima parte della competizione, l’Italia affronterà l’Austria negli ottavi di finale.

Al secondo posto dietro l’Italia, il Galles affronterà la Danimarca, che finalmente ha vinto il biglietto nell’ultima giornata. La Spagna si unisce alla Croazia e la Repubblica Ceca affronterà l’Olanda.

Programma ottavi di finale:

1° nel girone F – 3° migliore nel girone A, B, C

Croazia – Spagna

Belgio – 3° posto nel Gruppo A, D, E, F

Italia – Austria

Svezia – 3° posto nel Gruppo A, B, C, D

Inghilterra – 2° posto nel Gruppo F

Paesi Bassi – Repubblica Ceca

Galles – Danimarca

Programma fase finale Euro © Icon Sport

Due parti del tavolo sono state sollevate

In questo dipinto spiccano già due parti “muscolari”. Da un lato, Belgio e Italia. I due paesi possono anche incontrarsi dai quarti di finale in caso di successo. L’Inghilterra erediterà invece la seconda nel girone F composta da Francia, Germania, Portogallo e Ungheria. Anche i Paesi Bassi sono inclusi in questa seconda parte della tabella. Prendendo il primo posto, erediterai le truppe di Frank de Boer dai cechi.

La Francia non è ancora riformata

Antoine Griezmann si è già qualificato per la fase a eliminazione diretta, senza aver giocato l’ultima partita nella fase a gironi, e possono assicurarsi il primo posto se riescono a vincere contro il Portogallo mercoledì (21:00).

Una posizione di leadership che consente loro di ereditare il miglior terzo tra i gironi A, B e C (Svizzera o Ucraina) e mette gli azzurri in una parte della classifica con Belgio, Italia, Austria e Croazia.

Se la squadra francese dovesse arrivare seconda nel suo girone, affronterà l’Inghilterra all’ottavo posto allo stadio di Wembley e si sposterà dall’altra parte della classifica, con l’Olanda. In quest’ultimo scenario, la Francia potrebbe ritrovarsi al terzo posto in caso di sconfitta del Portogallo e vittoria della Germania sull’Ungheria. In questo caso, i Blues erediteranno un massiccio pareggio con il Belgio all’ottavo.