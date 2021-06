Chi può qualificarsi per gli ottavi di finale e come?

Undici squadre si sono già qualificate per la fase a eliminazione diretta degli Europei, compresa la Francia! Anche prima di giocare contro il Portogallo mercoledì, i Blues sono sicuri di arrivare almeno terzi.

Come promemoria, il file Si qualificano direttamente le prime due di ogni girone. Il migliori quattro terzi third (Su sei) sono stati redatti. In caso di parità di punteggio tra più squadre dello stesso girone, prevale la differenza negli incontri tra le squadre in parità. Per scegliere tra i terzi migliori, confrontiamo il numero di punti ottenuti, poi la differenza reti complessiva, il numero di goal segnati, la vittoria e infine la disciplina.

Le squadre qualificate sono Italia, Galles, Svizzera, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Inghilterra, Svezia e Francia.

Girone A (Le partite del girone sono terminate)

Italia: qualificata

Galles: qualificato?

Svizzera: qualificata

Turchia: esclusa

Classificazione girone A. © AFP

– Lawrence Saopado, Vincent Levi

gruppo b

Belgio: qualificato

Danimarca: idoneo

Finlandia: terzo, può ancora essere ammissibile

Russia: eliminata

gruppo C

Paesi Bassi: qualificato

Austria: qualificato

Ucraina: terzo, può ancora essere ammissibile

Macedonia del Nord: sistema giudiziario.

gruppo d

Repubblica Ceca: qualificato

Inghilterra: qualificata

Croazia: qualificata se batte la Scozia per sostituire la sconfitta ceco-Inghilterra con una differenza reti (-1 contro +2 e +1). Terza in caso di vittoria sulla Scozia in caso di pareggio di Repubblica Ceca e Inghilterra. oppure in caso di vittoria che non permetta alla perdente di Repubblica Ceca e Inghilterra di rientrare nella differenza reti; O in caso di parità con la Scozia. Vengo eliminato in caso di sconfitta contro la Scozia.

Scozia: qualificata in caso di vittoria sulla Croazia se l’Inghilterra perde contro la Repubblica Ceca e segna per differenza reti (-2 vs. +1). terzo in caso di vittoria sulla Croazia se l’Inghilterra non perde contro la Repubblica Ceca; O in caso di vittoria se l’Inghilterra perde ma non si limita alla differenza reti. È stato eliminato in caso di pareggio o sconfitta contro la Croazia.

Classificazione del gruppo d. © AFP

– Lawrence Saopado, Vincent Levi

Gruppo E

Svezia: qualificata

Slovacchia: mi qualificherei se battessimo la Spagna. O in caso di parità se la Polonia battesse la Svezia con più di un gol. Terza in caso di pareggio se la Polonia ha battuto la Svezia di almeno due gol. O in caso di sconfitta se la Polonia non batte la Svezia. Usciva in caso di sconfitta se la Polonia avesse battuto la Svezia.

Spagna: qualificata se batte la Slovacchia. Terza in caso di parità se la Polonia non batte la Svezia. o in caso di perdita di un gol se la Polonia ha pareggiato con due gol in meno; O nel caso di perdere un gol se la Polonia pareggia segnando un gol in meno e avendo meno disciplina. Eliminato in caso di pareggio se la Polonia batte la Svezia; o in caso di sconfitta se la Polonia battesse la Svezia; o in caso di perdita di almeno due gol; o in caso di sconfitta per gol se la Polonia ha segnato almeno lo stesso numero di gol; O nel caso di perdere un gol se la Polonia pareggia segnando un gol in meno e avendo una migliore disciplina.

Polonia: si qualifica se batte la Svezia. Terza in caso di pareggio se la Spagna perde di più di due gol. o in caso di parità se la Spagna perde con un goal segnando lo stesso importo o meno; Oppure in caso di pareggio se la Spagna perde di un gol segnando di meno e ha meno disciplina. viene eliminato in caso di sconfitta; o in caso di parità se la Spagna perde di un gol segnando almeno altri due gol; O in caso di pareggio se la Spagna perde di un gol segnando un gol in più e ha una disciplina migliore.

Classificazione gruppo E. © AFP

– Lawrence Saopado, Vincent Levi

Gruppo F.

Francia: qualificata

Germania: avanza se batte l’Ungheria, pareggia se il Portogallo non batte la Francia. La terza in caso di pareggio se il Portogallo batte la Francia, o di sconfitta se la Francia batte il Portogallo. Vengo eliminato in caso di sconfitta dell’Ungheria se la Francia non batte il Portogallo.

Portogallo: qualificazione se batte la Francia o pareggio se l’Ungheria batte la Germania. Il terzo in caso di parità se l’Ungheria non ha sconfitto la Germania, o una sconfitta se la Germania ha sconfitto l’Ungheria. È uscito sconfitto se l’Ungheria ha battuto la Germania.

Ungheria: qualificata se batte la Germania se la Francia batte il Portogallo, oppure se la Francia perde e si piazza con la differenza reti (+1/-3). Terza in caso di vittoria se la Francia pareggia o perde ma non commenta la differenza reti (+1/-3). Viene eliminato in caso di pareggio o sconfitta.