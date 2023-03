6 Nazioni 2023. La composizione del XV di Francia Donne in Italia, con le prime di Arbez e Picut

Notizie sul rugby Vedi le mie notizie

Lei è lì! Ecco la primissima composizione della squadra del nuovo staff del XV di Francia femminileguidato da Gaëlle Mignot e David Ortiz, per affrontare ilItalia questa domenica 26 marzo 2023 (ore 16) a Parma (on Francia 2) durante il 1tempo giornata del Torneo 6 Nazioni 2023. Un XV titolare guidato dalla seconda linea di Blagnac Audrey Forlani (31 anni; 57 selezioni), nominata capitano al posto di Gaëlle Hermet.

5 Blagnacaises titolari, Hermet e Trémoulière in panchina

A referto senza la terza linea Romane Ménager e il pilastro Ambre Mwayembe, costretti a dare forfait durante la preparazione degli azzurri. 5 giocatori del Blagnac, 4 dello Stade Bordelais, 3 del Montpellier, 1 del Toulouse e 1 del Grenoble fanno parte di questo XV titolare.

Troviamo diversi neofiti come la prima metà dello Stade Bordelais Carla Arbes (23), associato alla cerniera al mediano di mischia del Toulouse Pauline Bourdon sua ex compagna di squadra all’AS Bayonne, nonché seconda linea di Blagnac Maelle Picut (23 anni) che partirà dalla panchina dei sostituti, al fianco di due dirigenti esperti, la terza linea del Tolosa Gaelle Hermet e il flyhalf di ASM Romagnat Jessy Tremoulièreche punta a un record durante questo Torneo 2023 che sarà l’ultimo della sua carriera.

Si noti anche il mandato di a 100% Bordeaux prima lineaformato da Annaelle Deshayes, Agata Sochat E Assia Khalfouio. Mentre la terza riga è composta daAxelle Bertoumieu, Carlotta Escudero E Emilia Gros. Sulle fasce ci sono due giocatori di ritorno che giocano a Montpellier, Carolina Boujard E Cyrielle Banetassente dall’ultimo Mondiale in Nuova Zelanda nel novembre 2022.

READ il bombardiere italiano, una specie in via di estinzione? (4/4) XV di Francia Donne: la composizione contro l’Italia XV iniziale: Boulard; Banet, M. Ménager, Vernier, Boujard; (o) Arbez, (m) Bourdon; Gros, Escudero, Berthoumieu; Forlani (cap.), Feleu, Khalfaoui, Sochat, Deshaye.

Sostituzioni: Domain, Lindelauf, Bernadou, Picut, Hermet, Chambon, Trémoulière, Dupouy.

Questa prima partita del TikTok Women’s Six Nations 2023 contro l’Italia va in onda su France 2, questa domenica 26 marzo (16:00). “Questa introduzione lancia il nostro nuovo ciclocon i giocatori e lo staff, non vediamo l’ora di esserci”, ha spiegato il co-selettore-allenatore del Tricolores, Davide Ortiz. “Abbiamo sottolineato durante questa preparazione sul difesaLà conquista e il prendere l’iniziativa. Questi 3 aspetti della partita ci permetteranno di valutare la nostra prestazione contro una squadra italiana sempre difficile da giocare in casa. Ora fanno parte del podio europeo, ci aspettiamo una grande battaglia. »

Programma Les Bleues per il Torneo 6 Nazioni femminile 2023

26 marzo (15:00): Italia – Francia (Stadio Sergio-Lanfranchi, Parma)

(Stadio Sergio-Lanfranchi, Parma) 1 ehm Aprile (16:15): Irlanda – Francia (Musgrave Park, Cork)

Aprile (16:15): Irlanda – Francia (Musgrave Park, Cork) 16 aprile (16:15): Francia – Scozia (Stadio La Rabine, Vannes)

– Scozia (Stadio La Rabine, Vannes) 23 aprile (16:15): Francia – Galles (Stade des Alpes, Grenoble)

– Galles (Stade des Alpes, Grenoble) 29 aprile (14:00): Inghilterra – Francia (Twickenham, Londra)

