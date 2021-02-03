美國為什麼羨慕中國？因為你破壞，我創新 | 博客文章

「創新性破壞」正在影響全球經濟，目前以美國、中國在這方面的實力最強，誰掌握創新大局，誰主導世界市場。

Tesla創下一個嚇人的紀錄，2020年底市值已逾6000億美元（股價昨再升，市值逼近8300億美元），總值超過了大眾、豐田、日產、現代、通用汽車、福特汽車、本田汽車、菲亞特克萊斯勒以及標緻，9大汽車製造商市值之和。當大家集中討論Tesla是不是泡沫，又循例感慨中國出不了馬斯克（Elon Musk，Tesla 的CEO）時，我們先談一下Tesla代表的「創新性破壞」，然後再說其他。

豐田汽車社長豐田章男早前公開批評，電動車被過度炒作。豐田一席話，引發行業熱議。日本政府宣佈2035年起全面禁售燃油車，全球各國亦先後通過法案，相信從最早2025年起到最遲2040年左右，便進入電動車世界。豐田是內燃機汽車領導者，也許如此，豐田對電動車很有意見。

《日經新聞》報導︰「燃油汽車一般由約3萬種零部件構成，但如果是純電動汽車，據稱減少一半。據分析估算，如果2030年純電動車比例為達到25%，日本國內零部件廠商的雇用將減少2.2萬人。全部改為電動汽車，則最多將減少20萬人，零部件供貨額減少近3成。換言之，日本零部件行業的約3成的雇用將灰飛煙滅。」大家看，美國主導的電動車「破壞」力多強，日本很受影響，不過，同時也為「創新」帶來機遇。 提倡「創新性破壞」是熊彼得（Joseph Schumpeter），20世紀奧地利經濟學家，他不是黑暗與死亡的代表，相反他是希望與重生的傳道人。百年前經濟學家觀察到資本經濟的週期性，運行到某一個階段就會死路一條，走不下去；再走下去，矛盾叢生。怎麼辦？熊彼得提出「創新」（Innovation）的解決方案，利用新環境、新技術，把經濟關係重組，以全新產業模式，創造增長空間，與此同時，把那些無法重組的企業淘汰，換取萬木逢春的新週期。

中國的AI、5G、智慧城市項目，全力配合電動車的創新發展，這是未來5至10年的經濟重點，國產汽車可望來後居上。故事說明落後不可怕，不知世界有「創新」的正能量，終日嫌自己比不上別人的想法，這才是可怕。牛年都來了，我們還有青蛙嗎？

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