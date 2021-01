สตรี – อะแมนดา กอร์แมน กวีน้อยในพิธีสาบานตน ‘โจไบเดน’ผู้นำสหรัฐ

กวีน้อยในพิธีสาบานตน – อะแมนดา กอร์แมน วัย 22 ปี กลายเป็นกวีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้ขึ้นร่ายบทร้อยกรองบนเวทีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐ เธอสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานพิธีที่กรุงวอชิงตัน และผู้ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลก ด้วยบทกวี “เนินเขาที่เราป่ายปีน” (The Hill We Climb)

สำนักข่าวบีบีซีไทยนำเสนอบทความรายงานว่าบทกวีความยาว 5 นาที ซึ่งพรรณนาถึงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า “เมื่อวันเวลามาถึง เราเฝ้าถามตนเองว่าจะพบแสงสว่างได้ที่ไหน ในเงามืดมิดอันไร้จุดจบนี้”

บางส่วนของบทกวีกล่าวถึงเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ด้วย โดยกอร์แมนกล่าวว่า “เราได้เห็นพลัง ซึ่งอาจพังทลายชาติ ของเรามากกว่าจะร่วมแบ่งปันกัน มันอาจทำลายประเทศของเรา หากคือการเฝ้าฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยวประชาธิปไตย และความพยายามนี้ก็เกือบสำเร็จลุล่วง…แต่ในขณะที่ประชาธิปไตยอาจถูกฉุดรั้งไว้ได้ชั่วคราว ทว่าไม่เคยพ่ายแพ้อย่างถาวร”

กอร์แมนเกิดที่นครลอสแองเจลิสเมื่อปี 1998 และมีปัญหาเรื่องทักษะการพูดในวัยเด็กเหมือนกับที่ประธานาธิบดีไบเดนมีปัญหาการพูดติดอ่างเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เธอสามารถเอาชนะอุปสรรคดังกล่าวจนมาเป็นนักแสดงและกวีผู้เล่าขานเรื่องราวตามที่ฝันเอาไว้

กอร์แมนได้รับตำแหน่งกวีเยาวชนแห่ง นครลอสแองเจลิสเมื่ออายุเพียง 16 ปี ไม่กี่ปี ต่อมาขณะที่เธอเข้าศึกษาด้านสังคมวิทยาที่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เธอได้รับตำแหน่ง “กวีเยาวชนแห่งชาติ” อันมีเกียรติอย่างยิ่ง เป็นคนแรกของประเทศ

กอร์แมนตีพิมพ์หนังสือรวมบทกวีเล่มแรก The One particular for Whom Meals Is Not Sufficient (หนึ่งเดียวแด่ผู้ขาดแคลนอาหาร) เมื่อปี 2015 และกำลังจะตีพิมพ์หนังสือภาพประกอบบทกวี Alter Sings (ความเปลี่ยนแปลงร้องเพลง) ภายในปีนี้

กวีเยาวชนดาวรุ่งกอร์แมนยังมีความฝันว่าจะได้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ในปี 2036 โดยบทกวีวรรคหนึ่งที่เธอกล่าวในพิธีสาบานตนของไบเดน บรรยายถึงตัวตนและความหวังในเรื่องนี้ของเธอว่า

“เด็กสาวผิวดำตัวผอมผู้สืบเชื้อสายจากทาส ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เลี้ยงเดี่ยว เธออาจฝันถึงตำแหน่งประธานาธิบดีเลยเชียว แต่ก็เป็นได้เพียงคนอ่านบทกวีให้เขาเท่านั้น”

การร่ายบทกวีของกอร์แมนในครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมมากจากบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ไม่ว่าจะเป็นโอปรา วินฟรีย์ พิธีกรชื่อดัง ซึ่งบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนสตรีผู้มีความสามารถ “แจ้งเกิด” อย่างเต็มตัว นอกจากนี้ มิเชล โอบามา อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง และฮิลลารี คลินตัน ยังชื่นชมกอร์แมนผ่านข้อความทางทวิตเตอร์ด้วย