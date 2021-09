הר געש התפרץ בספרד ומתפשט לעבר כפרים באזור

“לא יודע כמה זמן זה יימשך”: הר געש התפרץ אתמול (ראשון) באי הקנרי לה פלמה שבספרד ושלח זרמי לבה לעבר כמה כפרים באזור. הרשויות החליטו לפנות את התושבים מלפחות 4 כפרים באזור. בתיעודים מרגע ההתפרצות נראים מטחי לבה שנורו מן ההר לשמיים. ראש הממשלה הספרדי הגיע לאזור: “יש לנו את כל המשאבים, התושבים יכולים להיות רגועים”. מלך ספרד פליפה שוחח עם רה”מ ועוקב אחרי ההתפחויות, נמסר מבית המלוכה הספרדי.

נחל אחד, באורך של כמה מאות מטרים ורוחבו עשרות מטרים, חצה כביש והחל לשרוף בתים באל פאסו. בתיעודים ברשתות החברתיות נראית הלבה נכנסת לתוך בית. נשיא האיים הקנריים, אנג’ל ויקטור טורס, אמר במסיבת עיתונאים כי 5,000 בני אדם פונו ולא דווח על נפגעים עד כה. “לא ניתן לחזות שמישהו אחר יצטרך להתפנות. הלבה נעה לכיוון החוף והנזק יהיה מהותי. לדברי מומחים יש כ-17-20 מיליון קוב של לבה”, אמר.

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ’ס, הגיע ללה פלמה, האי הצפון-מערבי ביותר של הארכיפלג, לשיחות עם ממשלת האיים על ניהול ההתפרצות. “יש לנו את כל המשאבים להתמודד עם ההתפרצות ואת כל החיילים, האזרחים יכולים להיות רגועים”, אמר.

Lava swallowing homes, today in La Palma, Canary Island pic.twitter.com/FFJASdpxGf

סטברוס מלטלידיס, דוקטור לוולקנולוגיה במכון הגיאוגרפי הספרדי, אמר כי ההתפרצות קרעה חמישה חורים בצלע ההר וכי הוא לא יכול להיות בטוח כמה זמן היא תימשך. “עלינו למדוד את הלבה כל יום וזה יעזור לנו לפתור את הבעיה”, הוסיף.

BREAKING: Volcanic eruption on Canary Island of La Palma in Spain. pic.twitter.com/XghhbjqBPO

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 19, 2021