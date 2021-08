Четыре танкера сообщили о потере управления у берегов ОАЭ :: Общество :: РБК

По данным британских СМИ, танкер в Оманском заливе захватили вооруженные люди, Лондон подозревает в причастности Тегеран. В Иране произошедшее назвали «подозрительной ситуацией» и пообещали помочь в расследовании

Cудно Golden Good



(Фото: marinetraffic.com)



По меньшей мере четыре судна у берегов Объединенных Арабских Эмиратов передали предупреждение о том, что потеряли контроль над управлением при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщают Sky News и Affiliated Press со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов Marine Targeted traffic.

Речь идет о нефтяных танкерах Queen Ematha, который ходит под флагом Гайаны, Golden Fantastic (Сингапур), Jag Pooja (Индия) и Abyss (Вьетнам). 3 августа они в разное время сообщили о потере управления. По состоянию на 21:10 мск статус Not Less than Command сохраняется только у танкера Jag Pooja.

Кроме этого Sky News со ссылкой на источники сообщает о захвате в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ танкера Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы. По данным собеседников телеканала в органах безопасности, на борт судна поднялась группа из восьми или девяти вооруженных людей.

The Occasions передает, что Asphalt Princess принадлежит компании Primary Tankers LLC. Она также владеет танкером MT Riah, который в июле 2019 года задержала иранская береговая охрана. По данным источников газеты в британском правительстве, к произошедшему с Asphalt Princess тоже могут быть причастны Тегеран или его союзники.