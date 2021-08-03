Четыре танкера сообщили о потере управления у берегов ОАЭ :: Общество :: РБК

4 minuti ago Allegria Manna

По данным британских СМИ, танкер в Оманском заливе захватили вооруженные люди, Лондон подозревает в причастности Тегеран. В Иране произошедшее назвали «подозрительной ситуацией» и пообещали помочь в расследовании

Cудно Golden Good

(Фото: marinetraffic.com)

По меньшей мере четыре судна у берегов Объединенных Арабских Эмиратов передали предупреждение о том, что потеряли контроль над управлением при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщают Sky News и Affiliated Press со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов Marine Targeted traffic.

Речь идет о нефтяных танкерах Queen Ematha, который ходит под флагом Гайаны, Golden Fantastic (Сингапур), Jag Pooja (Индия) и Abyss (Вьетнам). 3 августа они в разное время сообщили о потере управления. По состоянию на 21:10 мск статус Not Less than Command сохраняется только у танкера Jag Pooja.

Кроме этого Sky News со ссылкой на источники сообщает о захвате в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ танкера Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы. По данным собеседников телеканала в органах безопасности, на борт судна поднялась группа из восьми или девяти вооруженных людей.



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Фото:Carlos Garcia Rawlins / Reuters

The Occasions передает, что Asphalt Princess принадлежит компании Primary Tankers LLC. Она также владеет танкером MT Riah, который в июле 2019 года задержала иранская береговая охрана. По данным источников газеты в британском правительстве, к произошедшему с Asphalt Princess тоже могут быть причастны Тегеран или его союзники.

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