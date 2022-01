Una nuova esperienza immersiva ed effimera Harry Potter è sbarcato a Parigi!

Sogni un biglietto di sola andata per Hogwarts? Ferma tutto! A Parigi, un’esperienza immersiva unica dedicata a Harry Potter svelato, nel cuore di Italia Due. Oltre a un negozio effimero, scopri un magico gioco di fuga chiamato “La sfida del mago”!

Un’esperienza coinvolgente ed effimera di Harry Potter a Parigi

Avviso a vasai ! Nel cuore del centro commerciale Italia Due, nel 13° arrondissement di Parigi vi aspetta “Le Défi des sorciers”, a esperienza immersiva unico per giovani e vecchi apprendisti stregoni. Fino al 6 marzo è una vera boutique-attrazione quella che si offre ai fan della saga di JK Rowling…

“La sfida del mago”

A seconda dei vari decori incantati immaginati da Wanted Production, sali sulla tua scopa e viaggia nel cuore di Hogwarts. La tua sfida se la accetti? Supera i test, scervella per risolvere enigmi e prova a fuggire da una stanza, per scoprire un segreto nascosto nella scuola di magia…

Un negozio pop-up di Harry Potter

Per estendere l’esperienza, ti viene anche data l’opportunità di scoprire a Negozio pop-up di Harry Potter. Perché sì, il Natale è sicuramente alle spalle, ma c’è sempre un buon motivo per regalare o regalarsi bacchette magiche, statuine e altri accessori di ogni genere in giro per l’universo di Harry Potter!

“Le Défi des sorciers” – Centro commerciale Italy Deux – 8 € – Fino al 6 marzo 2022

