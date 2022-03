Titia Ryo del Team Sport Breizh AC Léonarde ai Mondiali in Italia – Saint-Pol-de-Léon

Titia Ryo sarà in Italia domenica con la selezione (Nicolas Mabyle)

La Fouesnantaise, Titia Ryo, 17 anni, guida per il Team Sport Breizh AC Léonarde, presieduta da Thierry Lirzin da… Si è unita al fratello gemello Swann: “Ho una passione comune con mio fratello e non mi vedevo andare da qualche altra parte . Inoltre, al Team Sport Breizh AC Léonarde, gli allenatori sono molto competenti. La struttura del club mi aiuta molto nei miei progetti e nei miei progressi”.

Un bellissimo corso

I suoi ultimi risultati sono piuttosto eloquenti nel 2021, è arrivata 8a al Grand Prix de Plouay e 3a ai Campionati francesi Future tra i cadetti, a Lorrez-Le Bocage-Préaux. Quest’anno, 14 al Circuit des Plages Vendéennes Feminine – Le Poiré-sur-Vie.

Selezionata per la prima volta nella squadra giovanile francese, la licenziataria Léonarde andrà in Italia questo fine settimana a Milano per il primo turno di Coppa del Mondo con altre cinque donne francesi. “La scorsa stagione sono arrivato terzo ai campionati francesi. Ho anche vinto una Coppa di Francia. A febbraio ho anche preso parte a un corso di formazione per la squadra della Francia. Tutto questo mi ha permesso di essere selezionato. Titia si dice contenta di questo corso: “È il lavoro che ripaga. Mi motiva molto per il futuro”. Il suo obiettivo sono gli Europei a luglio e i Mondiali a settembre con la selezione.

“Non sacrificherò i miei studi”

itita guida sulle strade di Léon da quando studia al Pôle de Brest: “Guido vicino a Brest con 12-14 ore di allenamento. È sempre complicato collegare sport e studi, ma i miei impegni sono organizzati per riuscire. Il suo obiettivo è diventare professionista: “Questo è lo scopo del progetto, ma non sacrificherò i miei studi. Devi avere due piani”.