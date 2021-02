SORMANI svela i prodotti italiani della sua gastronomia, disponibili in click & collect

Di Caroline J. Foto di Caroline J. Pubblicata il 7 febbraio 2021 alle 10:32 Aggiornato il 7 febbraio 2021 alle 17:21

Per avere la piacevole sensazione di viaggiare in Italia, scopri la gastronomia SORMANI. Questo famosissimo ristorante gourmet, situato nel 17 ° arrondissement di Parigi, offre una serie di gustosi prodotti italiani disponibili in click & collect. Pasta ovviamente, ma anche salsa di pomodoro, olive verdi o anche vino.

A causa dell’attuale situazione sanitaria, molti francesi hanno iniziato a cucinare. Per gli amanti delle specialità italiane le ricette sono numerose, ma è comunque necessario averle a portata di mano prodotti italiani di qualità. Per questo, abbiamo ciò di cui hai bisogno! SORMANI, sai ? Ripresa qualche mese fa da Franck Potier-Sodaro, questo famoso Ristorante gourmet italiano ti trasporta nella terra della Dolce Vita in pochi colpi di forchetta. In attesa della sua riapertura, il ristorante vi invita a viaggiare grazie ai suoi gustosi prodotti italiani disponibile in Fare clic e raccogliere. Lasciati tentare, ad esempio, dal suo barattolo da 1 kg di pomodori in salsa o il suo olio d’oliva o è bello e generoso olive verdi. Il pasta in primo piano ovviamente anche la scelta di penne, spaghetti, maccheroni o tagliatelle. Per un pasto gourmet, opta per il tartufo nero fresco o preferirlo Alba white truffe.

Per finire in dolcezza, scopri il meringhe colorato. E per accompagnare tutto, SORMANI offre una selezione di vini della sua suggestiva cantina. Così alla scoperta della salumeria SORMANI ei suoi deliziosi prodotti italiani. Ricorda che il ristorante offre anche fare clic e raccogliere i pasti. L’abuso di alcol è pericoloso per la salute. Da consumare con moderazione.

