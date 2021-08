“Sono mondi strani che possono essere ricchi di materia organica”: perché inviare e fare una sonda alle lune di Urano prima del 2034?

I cinque più grandi satelliti naturali del gigante gassoso si distinguono per il notevole rilievo e alcuni di essi potrebbero avere un oceano sotterraneo e un’attività tettonica. Il 1986 è stata l’ultima volta che sono stati fotografati da una distanza relativamente breve.

I satelliti naturali di Urano, che non sono stati ancora studiati in dettaglio e da breve distanza, meritano maggiore attenzione, Egli ha detto Questo giovedì a Forbes dall’astronomo Richard Cartwright, uno degli autori di una recente proposta di missione, pubblicato en la recensione Journal of Planetary Science.

In totale, è noto 27 Le lune orbitano attorno al settimo pianeta del sistema solare, fotografato per la prima volta nel 1986 dalla sonda Voyager 2 della NASA. Nonostante l’enorme distanza che ci separa da questo pianeta Quasi 20 volte maggiore di quello che separa la terra dal sole, i cinque più grandi –Miranda, Ariel, Umbriel, Titania e Oberon– “Ha superfici scure Può essere ricco di sostanza organica‘, mette in luce il mondo.

“Dalle precedenti missioni della sonda spaziale, abbiamo buoni dati sulla ricca materia organica in altre parti del sistema solare, ma sulla natura della materia organica sulle lune di Urano”. Non è affatto ben compresoNote del carrettiere.

Le immagini catturate da Voyager 2 coprono solo un lato del satellite. Tuttavia, mostra un grande sollievo. Così, in Miranda e Ariel ci sono prove di a oceano sotterraneo E in Umbriel vedono Grandi fosse con pavimento lucido. Infine, Titania e Oberon mostrano segni di a Attività tettonica e vulcani freddi.

“Gli scorci che abbiamo avuto dagli emisferi meridionali delle grandi lune di Urano con Voyager 2 sono piuttosto notevoli, in particolare le lune Ariel e Miranda. strani mondi E il loro studio ha il potenziale per fornire una nuova prospettiva su come funzionano i processi geologici sulle lune ghiacciate”, afferma l’astronomo.

Per gli strumenti necessari per osservare le lune, Cartwright pensa che la sonda dovrebbe includere un magnetometro, telecamere a infrarossi e visibili e uno spettrometro. Può studiare non solo i satelliti stessi, ma anche gli anelli di Urano.

La questione è però di tempo: per sfruttare il raro allineamento di Nettuno, Urano e Giove, che faciliterebbe notevolmente il volo, la sonda deve essere lanciata. Tra il 2030 e il 2034. In questo caso completerai il viaggio, che è di circa 2.900 milioni di chilometri, in 11 anni. Ciò significa che il dispositivo deve essere progettato e costruito in un massimo di 13 anni.

“Urano è molto lontano, tra 2,6 e 3,2 miliardi di chilometri dalla Terra, a seconda di dove ti trovi. […] Progettare un veicolo spaziale e un kit per viaggiare nel sistema di Urano è certamente fattibile, ma La grande distanza presenta delle sfide Questo deve essere affrontato da qualsiasi missione volta a esplorare le lune di Urano”, afferma Cartwright, mentre la NASA attende di superare gli ostacoli.

