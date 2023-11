scopri Porto Vénère, un magnifico paesino italiano

L’Italia è famosa per i suoi affascinanti borghi costieri. E Porto Venere non fa eccezione.

Situata sulla costa occidentale dell’Italia, nella regione Liguria, questa piccola cittadina è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, insieme alle Cinque Terre. Questo gioiello medievale costruito nel XII secolo si erge maestoso e un tempo fungeva da fortezza strategica per la Repubblica di Genova nella sua lotta contro il temuto avversario Pisa. Questa città marittima seduce con i suoi bastioni ben conservati e la sua storia riccamente ancorata alle rivalità navali dell’epoca.

I punti salienti di Porto Venere

Il villaggio è dominato dalla chiesa di Saint-​Pierre, costruita nel XIII secolo su un promontorio roccioso. Da qui, i visitatori possono godere di una vista mozzafiato sul mare e sulle isole vicine. Nascosto dietro la facciata colorata degli edifici portuali, il centro storico di Porto Venere si apre ai curiosi attraverso la Porta del Borgo.

Il Castello Doria, risalente al XII secolo, è un sito emblematico con una posizione strategica. Gli appassionati di storia possono anche esplorare i resti romani sparsi in tutta la regione. Tappa imperdibile con la visita al Santuario della Madonna Bianca. Risalente al 1516, questo luogo dedicato alla Vergine Maria è annidato nel cuore dell’antica chiesa di San Lorenzo. Gli amanti della natura saranno pienamente soddisfatti esplorando le Grotte di Lord Byron, caverne marine rese famose per aver ispirato l’omonimo poeta britannico.

Cucina gustosa

Illustrazione – Foto ©️ Depositphotos.com

Porto Venere offre un’atmosfera tranquilla e rilassante. Le sue strade acciottolate sono piene di numerosi bar e ristoranti dove potrete gustare piatti come la frittura di pesce, la pasta ai frutti di mare, il pesto genovese, la focaccia al pesto.

La città ospita con orgoglio il campionato mondiale di pesto con pesto e mortaio. Durante questa avvincente competizione, i partecipanti dovranno riprodurre questa autentica specialità così com’era nel XIX secolo, utilizzando gli strumenti tradizionali. Gli ingredienti chiave sono basilico genovese, olio extra vergine di oliva della Riviera Ligure, Parmigiano Reggiano (o Grana Padano), Pecorino sardo, pinoli, aglio e sale.

Cinque Terre nelle vicinanze

Porto Venere si presenta come punto di partenza privilegiato per esplorare le famose Cinque Terre, composte da cinque pittoreschi borghi costieri. Raggiungibile sia in barca che tramite sentieri costieri, questo luogo idilliaco rivela panorami mozzafiato, pittoreschi sentieri escursionistici e un’atmosfera autentica.