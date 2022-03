Scopri di più sulla tua personalità in base al modo in cui cammini [FOTO]

Quiz: hai il coraggio di provare questo incredibile puzzle visivo? Definisci semplicemente il tuo schema di camminata e lascia che il test faccia il resto. buona fortuna. Test della personalità come questo possono rilevare inoltre Sul nostro modo di essere piuttosto che una semplice risposta a una domanda. Qualunque sia la tua scelta, È importante ricordare che non c’è una risposta sbagliata in questo tipo di sfida virale, perché l’obiettivo è conoscersi sempre meglio.

Una volta selezionato in questo test psicologico, scoprirai il significato di ogni numero e cosa significa per te in futuro. È necessario sottolineare che dovresti essere il più onesto possibile, perché la tua risposta influenzerà i risultati che otterrai in questo test virale della personalità. Ci sono fino a 11 opzioni possibili, quindi prendi sul serio la sfida.

Prestare attenzione all’illustrazione qui sotto. Nella foto puoi vedere diversi modi di camminare che sono popolari tra le persone. Tuttavia, c’è molto che è dettagliato nella soluzione. A seconda del tuo personaggio, dovresti scegliere solo un’opzione, proprio come cammini normalmente, e solo in questo modo ti avvicinerai” meglio “Risposta.

quadro completo

soluzione di prova

Esecutivo

se io fossi ” struttura“Di solito cammini molto velocemente, con passi rapidi e decisi. Cammini con sicurezza, a testa alta, e tendi a vagare, assorto nei pensieri. Il” Pneumatici Spesso sono ignari di coloro che li circondano e possono facilmente inciampare negli altri. Sei diretto controÈ un obiettivo e sai come risolvere i problemi, ma puoi anche sembrarlo Teso e antipatico.

correttore

se io fossi ” Dai un’occhiata” , voi tutti camminare a piedi Solitamente con piccoli gradini e schiena curva. Eviti anche il contatto Visibile con le persone intorno a te. Ciò è dovuto al fatto che ” correttori Sono generalmente piuttosto introversi e timidi. Tendono a essere vigili prima di stabilire una connessione reale e forte con qualcuno.

il politico

Se il tuo profilo è ” Politico‘Cammini spesso a passo svelto, con la testa sollevata in avanti, il petto in avanti e le spalle larghe. Devi essere apprezzato e apprezzato. Ami anche le sfide e l’apprendimento di nuove esperienze, ma puoi annoiarti facilmente. Le persone di questo tipo di solito non hanno difficoltà a parlare in pubblico e si divertono a socializzare con gli altri.

Quelli coinvolti

Le tempeste generalmente camminano molto lentamente e con cautela. Se sei uno di loro, è probabile che tu stia facendo piccoli passi incerti. Il ” PreoccupatoDi norma, tieni gli occhi fissi a terra e sembri irrequieto. Generalmente, Sono persone introverse e premurose, ma a volte possono anche apparire deboli e paurose.

rilassamento

I “comodi” sono il tipo che cammina a passo svelto. Di solito camminano a un ritmo da lento a medio, con un corpo flessibile e una postura rilassata. Fanno pochi gesti e a volte possono persino parlare da soli. Se corrispondi a questo profilo, Tendi a concentrarti più sugli altri che sui tuoi compiti e sembri perderti in questo A passeggio. Sei molto calmo e ti fidi del tuo intuito, ma puoi anche sembrare pigro e facilmente influenzabile.

l’offerta

Se sei una persona aprire“Tu tendi a camminare con molta sicurezza e fermezza, oscillando le braccia e i fianchi in modo esagerato. Ti piace attirare l’attenzione degli altri. Se fai parte di questo gruppo, Probabilmente hai una testa arrogante, spalle larghe ed egoismo. la persona ” aprire Può apparire egoista e inaffidabile, con tratti di personalità dominanti e carismatici.

la festa

se io fossi ” il supporto“Tu tendi a camminare con un passo sicuro e medio.” sostenitori“Di norma sono buoni giocatori di squadra e sanno ascoltare e parlare dopo riflessivoE il Valorizzare la solitudine e le relazioni interpersonali. È utileLeale e affidabile. Una semplice telefonata di una persona cara può migliorare la tua giornata. il supporto“. Come il ” PoliticaAmano fare gesti, mantenere il contatto visivo e interagire con gli altri mentre camminano.

breve tappa

Persone classificate nella categoria “un breve passo” Tendi a tenere un piede vicino all’altro mentre cammini. Di norma, sono egoisti e permissivi. Tuttavia, soprattutto nelle donne, i piccoli passi possono essere associati a dolore ai muscoli del polpaccio e ai muscoli posteriori della coscia. Può anche essere un sintomo di un potenziale problema ai fianchi.

armi piegate

Persone classificate come “Armi incrociate” In genere preferiscono stare da soli o addirittura vivere senza condividere lo spazio con nessun altro. camminare Le braccia incrociate rivelano anche alcuni punti deboli. Gli esperti di comunicazione sottolineano che tenersi le braccia mentre si cammina è pericoloso, soprattutto di notte, perché manda un segnale di debolezza e ti rende facile preda di potenziali criminali. In queste circostanze, è meglio camminare a passo svelto.

neutro

Se cammini con un deambulatore che ti sembra di calpestare il terreno, probabilmente rientri in questa categoria. stile di camminata Francobollo Potrebbe essere un sintomo di rabbia, frustrazione e perseveranza. Ma a volte, camminare con passi pesanti e pesanti può significare che il tuo corpo sta cercando di inviare un segnale al tuo cervello. Ciò può essere dovuto al posizionamento degli arti e di solito è il risultato di una perdita di sensibilità agli arti.

multitasking

Se tendi al multitasking e cammini allo stesso tempo, rientri in un profilo multitasking. Queste persone sono particolarmente uniche e creative, Perché spesso, mentre camminano, danno libero sfogo alla loro immaginazione. Possono gestire molte cose contemporaneamente, se se, cosa Rispondi a una chiamata, indirizza qualcuno o addirittura attraversa la strada, tutto allo stesso tempo. Se appartieni a questo gruppo, allora sei senza dubbio coraggioso e molto bravo a risolvere i problemi.

