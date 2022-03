Scoperte enormi previsioni di stipendio per il meteo di TF1!

Conosciamo tutti necessariamente Evelyn Deliat, la meteorologa di Miss Meteo che è uno dei personaggi più iconici di Channel One. Di recente, si è diffusa la voce che fosse una delle presentatrici più pagate. Questa informazione è corretta? Scopriamo perché c’è un divario così grande Stipendio tra i candidati Bollettino meteorologico.

Evelyn Dahliat: quanto guadagni?

La carriera di Evelyne Dhéliat nel mondo dell’audiovisivo non è più a tua disposizione.

Il personaggio iconico di TF1 ha iniziato la sua carriera come emittente televisiva presso ORTF. Questo è il direttore del servizio meteorologico di Channel One. Ha ricoperto questa posizione dal 2000. Così, dopo qualche tempo, Evelyn Dahliat ha scalato rapidamente la sua scala. Rispetto alla collega Denise Faber, è diventata meteorologa più popolare e ammirato in Francia.

Una differenza di salario!

Infatti, grazie a Evelyne Dhéliat, Channel One ha realizzato una vera impresa e ha battuto record per il pubblico. Così gli spettatori fedeli hanno iniziato a sollevare molte domande in merito Lo stipendio che riceverai.

D’altro canto, Caterina Laborde, l’ex presentatore meteo su TF1 è sicuramente quello che conosce meglio di chiunque altro. Dopo una malattia, quest’ultimo ha dovuto rinunciare posta dopo Molti anni di disaccordo. Finalmente le due sorelle si sono riconciliate e possiamo dire che questa è una buona notizia.

Il La causa del conflitto ? Basta confrontare lo stipendio che riceve Katherine Laborde rispetto a quello di Evelyn Dehliyat.

Lo stipendio della signorina Weather finalmente è stato rivelato

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni su questo tema, sembra che Evelyn Dahliat riceverà 75 milioni di euro all’anno. Un numero enorme è ancora improbabile.

Inoltre, il giornalista Françoise Laborde Un’altra teoria in merito. Secondo lei, questo importo sarà solo una speculazione.

Secondo la sorella di Catherine Laborde, aveva pagato lo stipendio di Evelyn Deliat circa 10.000 euro al mese. Pagare è già più che comodo. D’altra parte, queste informazioni non vengono più prese con le pinzette. In effetti, il principale interessato non aveva mai confermato nulla in merito. Ma comunque, e se i numeri dovessero risultare corretti…. Il presentatore sarà tra le personalità dei media più pagate.

Evelyn Dehliyat merita un tale stipendio?

In effetti, 10 anni fa, Evelyn Deliat era in una fase piuttosto critica. era il presentatore Soffre di cancro Dal petto e ha dovuto prendere le distanze dal suo lavoro.

Essendo così triste, ha deciso di fidarsi e legare Segreti in TV. Tuttavia, dopo questa confessione, possiamo dire che il suo dolore è stato condiviso. È necessario avere lo spirito per raggiungere il sentiero della guarigione. Evelyn Dehliyat ha perso il conto delle lettere che ha ricevuto per il suo incoraggiamento.

Sfortunatamente, pochi mesi dopo il perdono di suo marito, è crollato. L’uomo che l’ha sostenuta così tanto in tutto ciò che fa vola via in un altro cielo. Inoltre, dopo la scomparsa Jean Pierre BernautEvelyne Dhéliat è ora la dipendente più anziana del Gruppo TF1.