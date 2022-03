L’ultimo volo di Ganimede rivela enormi crateri

La scorsa estate, la sonda americana Juno ha sorvolato Ganimede, a meno di mille chilometri dalla sua superficie. Questo nuovo “campo”, il primo dal 1979, ha permesso di conoscere nuovi box, alcuni dei quali enormi. La presenza di queste depressioni indica che abbiamo sottovalutato l’attività vulcanica della luna di Giove.

Pochi mesi fa, ha visitato Ganimede solo due volte: dalla spedizione viaggiare 1Nel 1979, con la missione Galileo a metà degli anni ’90, durante questi passaggi ravvicinati, le due sonde sono state in grado di scattare diverse foto della luna di Giove. Tuttavia, il loro angolo di visuale non era perfetto. Inoltre, diverse aree rimangono inesplorate. Da allora, la tecnologia è notevolmente migliorata. Di recente, un sorvolo di Giunone nel giugno 2021 ha rivelato questi diversi ambienti.

Descrivi queste foto analizzate di recente Molte depressioni in superficie, compresi crateri larghi fino a 100 km. Mentre il diametro degli altri, il più piccolo, va dai quaranta ai cinquanta chilometri. I ricercatori hanno anche isolato diverse caratteristiche che ritengono possano essere il risultato dell’attività vulcanica di Ganimede.

” Abbiamo trovato caratteristiche simili a caldere, simili a quelle che abbiamo osservato in precedenza in altre parti di Ganimededisse Geoffrey Collins, geologo del Wheaton College nel Massachusetts. ” Le caldere sono crateri che, nel caso di Ganimede, sono stati probabilmente creati da vulcani freddi eruttati dall’acqua congelata e dal gas dall’interno della luna.“.

Il numero di queste caratteristiche che compaiono nelle foto di Giunone indica la presenza di un file Attività vulcanica più intensa di quanto precedentemente previsto dagli scienziati.

lampo dell’aurora boreale

Non solo Ganimede è la luna più grande del sistema solare, ma lo è anche L’unico che ha un proprio campo magnetico. Inoltre, le differenze in questo campo magnetico hanno portato i ricercatori a concludere che Ganimede doveva aver ospitato un enorme oceano sotterraneo di acqua salata sotto una crosta di ghiaccio e roccia spessa 150 chilometri.

Tuttavia, sappiamo che anche la Luna è incorporata nel campo magnetico di Giove. L’interazione di questi due campi magnetici porta alla formazione dell’aurora boreale su Ganimede. Queste aurore sono state individuate da Hubble, ma i recenti passaggi ravvicinati di Giunone hanno fatto luce su di esse.

” Ora siamo in grado di vedere le posizioni esatte delle offerte [aurorales]ha affermato Peppa Molino, ricercatrice del Southwest Research Institute di San Antonio, in Texas. ” In queste immagini, siamo stati in grado di vedere per la prima volta l’intervallo di latitudine di una di queste immagini. Poi abbiamo visto dei confini molto chiari ai poli, mentre queste emissioni diminuiscono gradualmente man mano che avanzi verso l’equatore. I modelli futuri dovrebbero chiarirlo.”

Ricordiamo che Ganimede sarà preso di mira anche dalla Missione Europea Esploratore della luna ghiacciata (succo) che sarà lanciato il prossimo anno. Sarà il suo obiettivoStudia da vicino il sistema gioviano dal 2029prima Concentrati esclusivamente su Ganimede dal 2032. Quindi questi dati possono essere utilizzati per migliorare i piani di monitoraggio.