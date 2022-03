Scegli uno dei suoi sei occhi e scopri la tua personalità.

Sei occhi con i pro ei contro di chi sei veramente. Scopri i risultati del seguente test della personalità.

Secondo l’immagine di questo singolo test, ci sono sei occhi di diversi colori e forme. Devi solo sceglierne uno per conoscere i pro ei contro che stavi cercando. Di seguito le risposte. Stai attento. È una scelta, non si torna indietro.

Risposte alla prova

esame della vista 1

Indica che ricevi ciò che è passato Nel mondo apertamente e il tuo cuore in mano. Ti concentri sull’amore stretto e sei costantemente alla ricerca felicità. La fiducia prevale nel tuo carattere e meraviglia Prima delle meraviglie del mondo Non ha fine. Desideri di più, perché sei una persona ambizioso.

esame della vista 2

Ti consideri un Per essere totalmente amorevole Bellezza. Sei curioso e cerchi il lato positivo della vita. Ti concentri sul tuo selfie di livello professionale e ami la natura e viaggi. Sei una persona attiva.

3. esame della vista

Cerca di esprimersi liberamente e mostrare la sua forza. Hai grande carisma e personalità dominanteVedi profondamente cosa sta succedendo intorno a te e cerchi modi per non perderti mai.

4. esame della vista

Il tuo obiettivo è trovare la pace e divertirti cose semplici dalla vita. Non superano il cespuglio. Potresti essere qualcuno che cerca di risparmiare per il futuro ed è rispettoso degli altri. comprensivo.

5. esame della vista

Una persona vuole farsi male e non si mostra così com’è. Non preoccuparti, alla fine puoi sempre uscire da situazioni scomode grazie alla tua capacità di nascondere i tuoi sentimenti. Stai attento.

esame della vista 6

Sei una persona autentica e non filtrata. Significa dire le cose quando e come vuoi (non ci sono mezze misure). Inoltre, indipendentemente dal risultato, non preoccuparti di ciò che la gente dirà. Ti consideri un libro aperto, in grado di difendere i tuoi ideali come nessun altro. Avrai sempre argomenti in qualsiasi discussione, sia essa politica, filosofica, ecc.

Che cos’è una sfida virale o un test psicologico?

Una delle figure principali della prima psicoanalisi è Carl Gustav Jung, che è anche il fondatore della scuola di psicologia analitica, chiamata anche psicologia complessa e psicologia profonda. Fu così che Young divenne famoso, per via dei suoi studi e delle sue analisi sogni Gli ha permesso di capire meglio le persone nel loro stato psicologico.

Nel suo lavoro intitolato Tipi psicologici, ha sviluppato le sue idee sull’esistenza di due tendenze (estroversione/introversione) e quattro funzioni come pensiero, sentimento, sensazione e intuizione. Per la prima volta si riferisce al sé come oggetto di sviluppo psicologico.

È così che ha proposto diverse tipologie psicologiche che lo hanno spinto a studiare persone che utilizzano i test di personalità come base o, come vengono chiamate oggi, sfide virali che, risolvendole, permettono di conoscere meglio se stessi.

Jung ha continuato a sostenere la teoria che questi fossero processi mentali. Ma è andato oltre e ha creato una teoria della personalità basata su questo elemento. Per fare ciò, ha diviso la psiche in tre parti fondamentali: il sé, l’inconscio personale e l’inconscio collettivo.

L’origine dei test di personalità

La psicologia del test ha sviluppato premesse per procedure teoriche per la registrazione dei tratti psicologici, alcuni dei quali rimangono validi oggi. Il famoso psicologo Cattell McCain (1890) è conosciuto come il fondatore dei test diagnostici, poiché ha avuto la maggiore influenza sullo sviluppo dei metodi attraverso il suo libro Test mentali e misurazioni.

Cattell, che ha introdotto anche il concetto del test, ha voluto registrare l’intero personaggio attraverso una serie di 10 semplici esperimenti: la forza della mano destra e della mano sinistra utilizzando un dinamometro, la velocità di reazione agli stimoli cromatici, la velocità di associazione nell’assegnazione di 10 colori, ecc.

Questi esperimenti e le numerose ricerche correlate dei suoi studenti non furono molto fruttuosi perché basati su un concetto molto primitivo della psiche umana. Ogni tratto individuale di una persona viene esaminato individualmente, ma ciò che viene esaminato non è sufficiente a rappresentare l’unicità della personalità oa rappresentarne uno qualsiasi dei suoi aspetti essenziali.

3 pazzi devono superare un test per uscire dal loro asilo

chiede l’insegnante

Quanto fa 3 x 3

Il primo vescovo risponde: “126783”.

Il secondo risponde

martedì

E la terza risponde “9

Sig

Molto bene, ma come hai fatto

Facile

Martedì ho diviso 126.783 pic.twitter.com/MgaPQCu6AW – Popeye ⚓ Sailor ⛄🎄 Vaccino Pfizer 3 dosi (@PopeyeLeMarin2) 6 marzo 2022

Resta inteso che all’epoca del predominio delle rappresentazioni elementari in psicologia, la registrazione psicodiagnostica dell’individuo umano era finalizzata all’esame e all’assemblaggio di funzioni elementari isolate.