RUGBY. VIDEO. Coincidenza pazzesca, solo un’ora dopo, un italiano U15 ha fatto il ©Capuozzade

Una sequenza che dà aria di deja vu… Il 19 marzo l’Italia ha scritto una delle pagine più belle della sua storia di rugby nel Torneo Sei Nazioni. Ange Capuozzo ed Edoardo Padovani hanno segnato una strepitosa meta nel finale contro il gallese campione in carica a Cardiff. Immediatamente, l’azione divenne leggendaria. Ma pochi minuti dopo, questa visione è riapparsa negli occhi di alcuni. E per una buona ragione, gli U15 del club Lagaria Rugby Rovereto svolgono un’azione di gioco incredibilmente simile. Davanti ai loro televisori, gli educatori hanno sicuramente maledetto la corsa al cross di Capuozzo. I più pragmatici hanno già immaginato i giovani di tutte le età che fanno il tergicristallo, volendo imitare il giocatore di Grenoble nel bel mezzo di una partita. Questi ultimi possono consolarsi dicendo che i primi ad averlo imitato non hanno aspettato nemmeno il giorno dopo per farlo!

Se la coincidenza è già abbastanza folle da un punto di vista temporale, lo è anche per la sua posizione. In Italia, infatti, si è svolta l’azione dei giovani dilettanti. Più precisamente, si è svolto a Belluno mentre l’autore di formazione del saggio si è trasferito in Veneto. Per onorare questa improbabile somiglianza, la Federazione Italiana Rugby si recherà a Rovereto, nel nord Italia. Sfidati dal video condiviso dal club, i rappresentanti dell’ente si recheranno allo stadio Nelson Mandela di Rovereto il prossimo 9 aprile. Lo ha espresso il presidente del club Marco Lasta in un comunicato:

Tutto è iniziato con un video pubblicato qualche settimana fa sui nostri social. Ha paragonato la meta segnata dalla Nazionale italiana nella storica vittoria sul Galles con quella segnata lo stesso giorno dai nostri ragazzi U15 a Belluno. Il film è stato inviato alla Federazione, che lo ha tanto apprezzato da chiederci il permesso di utilizzarlo nelle sue campagne di comunicazione. Voglio quindi informarvi che sabato 9 aprile la Federazione Italiana Rugby lancerà il video su tutti i suoi social network. Il film sarà utilizzato anche come pubblicità per il settore Promozione e Sviluppo dell’Unione Europea”.

