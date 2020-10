“Resta a casa. Situazione grave, criticità a breve termine”

La situazione è “grave” e inizia l’epidemia Covid-19 nel Italia peggiora, con un indice di trasmissibilità che ha raggiunto 1,50. Una situazione in cui sono necessarie misure più drastiche, a cominciare dalla limitazione della mobilità e delle attività non essenziali. L’ultimo follow-up settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sull’evoluzione della curva epidemica dipinge un quadro allarmante, invitando la popolazione a restare a casa quando possibile ea limitare tutte le possibilità di contatto. .

L’inarrestabile aumento dei casi – con 7.625 focolai attivi, di cui 1.286 nuovi – avvertono ministero e ISS, ha determinato segnali di criticità dei servizi territoriali e “il raggiungimento imminente di soglie critiche per i servizi sociali “. In altre parole, il carico di lavoro non è più sostenibile sui servizi sanitari territoriali per i quali è diventato impossibile tracciare completamente le catene di trasmissione del contagio. Ma soffrono anche gli ospedali dove, se il trend non cambia, ci saranno criticità dovute alla carenza di posti letto “entro brevissimo tempo”. Questa settimana, a livello nazionale, si è infatti registrato un aumento significativo del numero di persone ricoverate (7.131 vs.4.519 in ambito medico, 750 vs.420 in terapia intensiva) e, di conseguenza, dei tassi di occupazione dei ricoveri in cure mediche e intensive, con alcune regioni / PPAA superiori al 10%. Anche i focolai nelle scuole sono in aumento, sebbene la trasmissione intra-scolastica sia ancora limitata (3,5% dei nuovi focolai).

Una situazione negativa in rapida evoluzione alla luce della quale “è importante limitare le uscite da casa a quanto strettamente necessario”, ha dichiarato il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza, con l’avvertenza di continuare a comportarsi con cautela, come allontanamento fisico, uso costante di maschere e lavaggio delle mani. Allo stesso tempo, l’invito alle regioni è di effettuare una rapida analisi dei rischi e di considerare un “tempestivo aumento delle misure di mitigazione nelle aree più colpite”. Il trend è confermato anche dai dati del bollettino infezioni odierno, che mostrano che l’aumento dei casi nelle ultime 24 ore è di 19.143, identificati con 182.032 tamponi, il numero più alto dall’inizio della l’urgenza. In calo, invece, l’aumento del numero delle vittime, 91 in un giorno (ieri erano 136). La Lombardia è ancora la regione con il maggior incremento, 4.916 nuovi casi in 24 ore, seguita da Campania (2.280), Piemonte (2032), Veneto (1550), Lazio (1389) e Toscana (1290).

Superata anche la soglia dei mille ricoveri per Covid in terapia intensiva, con 1.049 pazienti. “La curva dei casi aumenta notevolmente, con un aumento del 50% della percentuale di positivi sul totale dei campioni prelevati in poco più di 10 giorni”, commenta Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico di San Martino. di Genova e professore di malattie infettive presso l’Università del capoluogo ligure. La previsione, dice, è che la curva “continuerà a salire fino a raggiungere il massimo e successivamente una situazione di plateau, ma al momento la cima è ancora molto lontana”. Non c’è dubbio sulla necessità di inasprire le misure: “Innanzitutto va limitata la circolazione delle persone con patologie più vulnerabili e degli anziani. Penso che un blocco mirato di queste categorie potrebbe essere il passo successivo, al fine di proteggerle dal contagio ”. In ogni caso, la speranza ora è che questa altissima circolazione del virus, conclude lo specialista in malattie infettive, “possa creare un minimo di immunità nella popolazione, anche se non si può parlare di immunità collettiva e che noi Ancora non si sa molto sulla possibile durata di questa immunità ”. (ANSA).

L’indice Rt regione per regione

Valle d’Aosta 2.37

Umbria 1.69

Toscana 1.51

Sicilia 1.28

Sardegna 1.16

Puglia 1.52

Trenta 1.26

Piemonte 1.83

Bolzano 1.8

Molise 1.45

Cammina 1.47

Lombardia 1.64

Liguria 1.46

Lazio 1.38

Friuli 1.38

E. Romagna 1.52

Campania 1.45

Calabria 1.29

Basilicata 0.95

Abruzzo 1.50

Veneto 1.50

