Per prima cosa prendi le “semplici” istruzioni di DeNA Tatsuhiro Shibata del leggendario maestro che ha cambiato | Conteggio completo

6 anni dall’ingresso nel gruppo. Il giocatore di Tatsuhiro Shibata di DeNA ha accolto il campo con una determinazione incrollabile. “Quest’anno, mi sto preparando dalla formazione dei volontari per la competizione a breve termine. Il mio obiettivo quest’anno è diventare regolari a breve termine e raggiungere il 30%”. Alla Okayama University of Science High School, il mio compagno di classe Yodai Fujioka era un interbase regolare con Dai (Lotte). Alla Kokugakuin University, è stato corto dall’autunno del suo secondo anno, ed è stato eccitato durante le due partite con Kouki Yamashita (DeNA), che è stato il punteggio più alto. Era il giocatore basso nominato nella formazione titolare anche per un rappresentante della lega che era stato selezionato due volte dal suo terzo anno.

“Perché è l’obiettivo di quest’anno?”

Tuttavia, dopo essere entrato a far parte dei professionisti, è stato spesso assegnato alla seconda base e fino alla scorsa stagione ha giocato 310 partite in seconda base, 107 partite nel gioco e 62 partite in terza base in cinque stagioni. Yamato, che è arrivato da Hanshin nel 2018, si asterrà dal gioco, ma in questa stagione ho deciso di osare per competere in una posizione e in un gioco che conosco e in cui sono specializzato.

In origine, ha una reputazione come forza difensiva. La gestione abile della presa veloce dal pickup al lancio, ecc., È la migliore in DeNA, che è affollata di intrusi. “Ma non riesco a ottenere giocatori regolari solo attraverso la difesa, quindi vorrei mostrarvi il grandangolo”, ha detto.

La scorsa primavera ho avuto l’opportunità di studiare con Omar Vizkill, un giocatore chiave che ha vinto l’undicesimo guanto d’oro. L’ex allenatore Ramirez e la città natale, Vizkill, indossavano uniformi al campeggio, Jinwan, e partecipavano come allenatori temporanei. Ho parlato spesso con Shibata. Il suggerimento per una delle migliori soste brevi sulla storia principale è stato davvero semplice.

“Mi chiedevo se una persona così brava in difesa avrebbe fatto qualcosa di speciale, ma quando ho parlato di cose diverse, mi sono sentito come se non stessi facendo niente di speciale. Lo farò davvero bene, e sarò preparato per questo quando sento molti dettagli difensivi, mi viene detto, “Concentrati sul coming out Primo, non sui dettagli”.