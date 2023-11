Nuove opportunità di cooperazione con la città italiana di Torino

In occasione del cinquantesimo H Anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia, l’8 e 9 novembre, a Torino, in Italia, l’Ambasciata vietnamita in Italia ha organizzato numerose attività di scambio su politica, economia e cultura.

Foto: VNA/CVN

Nella mattinata del 9 novembre, l’Ambasciatore vietnamita in Italia Dung Hai Hung ha incontrato il Vice Sindaco di Torino Michela Favaro, che ha sottolineato il desiderio della città italiana di rafforzare la cooperazione con località e partner vietnamiti nelle aree in cui ha punti di forza, come la produzione industriale, il manifatturiero e produzione automobilistica, transizione energetica e digitalizzazione, gestione urbana, conservazione del patrimonio, istruzione e formazione, turismo…

Ha sottolineato la collaborazione attiva di Torino per esporre le immagini del Vietnam sui trasporti pubblici della città, aggiungendo che Torino invierà delegazioni per promuovere e cercare opportunità di cooperazione con le località vietnamite, in particolare Ho Chi Minh City.

Da parte sua, l’Ambasciatore Dong Hai Hong ha espresso l’auspicio che Torino consideri il Vietnam un Paese prioritario nella sua politica di internazionalizzazione, per potenziare nei prossimi tempi gli scambi in vari campi.

Foto: VNA/CVN

L’Ambasciata del Vietnam in Italia ha inoltre organizzato il 9 novembre un forum economico tra Vietnam e Torino, durante il quale l’Ambasciatore Dung Hai Hong si è impegnato a sostenere le aziende italiane nel cogliere le opportunità di business con il Vietnam.

Nel corso della sua permanenza a Torino, l’Ambasciatore vietnamita ha collaborato anche con vertici di primarie aziende torinesi.

Nel frattempo, l’Ambasciata vietnamita in Italia ha organizzato un programma per promuovere la cultura vietnamita presso l’Università di Torino, che comprendeva una mostra d’arte, una dimostrazione della cucina tradizionale vietnamita e un forum sulle somiglianze tra Vietnam e Italia.

