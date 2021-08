Northrop Grumman ha lanciato la sedicesima missione cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale

Martedì 10 agosto, una navicella spaziale Cygnus senza equipaggio sarà lanciata in una missione di rifornimento alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), piena di ricerca scientifica e rifornimenti per l’equipaggio.

La NASA trasmetterà il lancio del velivolo in modo che tu possa guardarlo dal vivo a casa e abbiamo tutti i dettagli.

Per fornire nuovi rifornimenti all’equipaggio della ISS, oltre a portare nuovi esperimenti scientifici sulla stazione, la NASA sta organizzando regolari missioni di rifornimento. Questi sono solitamente gestiti da società private sotto contratto, come Northrop Grumman incarico questa settimana.

La missione di rifornimento sarà lanciata dal Wallops Aviation Facility in Virginia. Il veicolo Cygnus, NG-16, è stato lanciato come SS Ellison Onizuka in onore del primo astronauta americano asiatico e membro dell’equipaggio dello Space Shuttle Challenger.

Il veicolo sarà lanciato utilizzando un razzo Antares, che porterà Cygnus in orbita terrestre bassa. Cygnus viaggerà per diversi giorni prima di arrivare alla stazione spaziale il 12 agosto e viene catturato dal braccio robotico della stazione, controllato dall’astronauta della NASA Megan MacArthur.

Alcune delle ricerche in corso su Cygnus includono progetti che esaminano il modo in cui i geni del fegato sono espressi nei voli spaziali e se questo è il motivo per cui alcuni farmaci sono meno efficaci nello spazio, un esperimento per monitorare l’atmosfera terrestre per migliorare le comunicazioni e la ricerca su come i farmaci si scompongono in microgravità e lo sviluppo di un modello di perdita muscolare dovuta all’invecchiamento, che può essere utilizzato per testare terapie di atrofia muscolare.

Il lancio della navicella spaziale Cygnus sarà mostrato in diretta su NASA TV. Il lancio stesso avverrà martedì 10 agosto, con copertura a partire dalle 17:30 ET (14:30 PT) e il lancio previsto per le 17:56 ET (14:56 PT). Per guardare, puoi utilizzare il video incorporato nella parte superiore di questa pagina o andare su Sito web della NASA.

Se sei davvero interessato a ottenere tutti i dettagli sul carico e le esperienze trasportate a bordo della Cygnus, c’è anche un briefing pre-lancio il giorno prima del lancio, che puoi anche ascoltare dal vivo. Il briefing si svolgerà lunedì 9 agosto alle 13:00 ET (10 AM PT) e potrai guardarlo utilizzando lo stesso video o il link incorporato.

