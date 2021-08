Due veicoli spaziali voleranno su Venere in due giorni

doppia mosca di venere

Venere sta per ricevere un paio di visitatori, a sole 33 ore l’uno dall’altro. Hai bisogno di entrambi i veicoli spaziali La gravità aiuta mentre passano attraverso il fiore. Questa è la perdita di un po’ di energia orbitale sulla strada per la loro destinazione: il Sole e Mercurio. il orbita solare, abbonato colui il quale e NASA Project, dirigendosi verso il sole, dove osserverà i poli solari. BepiColombo, abbonato colui il quale e JAXA Progetto, dirigendosi verso Mercurio. La coppia di veicoli spaziali sorpasserà Venere rispettivamente il 9 e il 10 agosto. E mentre lo fanno, punteranno i loro strumenti sull’aereo verso il pianeta nuvoloso.

Primo, l’orbita solare

Il Solar Orbiter fa il suo avvicinamento più vicino a Venere a una distanza di 4.967 miglia (7.995 km) il 9 agosto alle 04:42 UTC (Converti UTC nel tuo tempo). Il Solar Orbiter ha già superato Venere una volta durante l’assistenza gravitazionale nel dicembre 2020 e farà viaggi regolari verso Venere mentre aumenta la sua inclinazione orbitale. come sito della NASA Dice:

L’orbita solare sta viaggiando vicino a 26 milioni di miglia [42 million km] Dal sole, all’interno dell’orbita di Mercurio, per misurare campi magnetici, onde, particelle energetiche e plasma che fuoriescono dal sole mentre sono ancora nel loro stato originale, prima di essere modificati e mescolati nel suo lungo viaggio dal sole.

La navicella deve rimanere rivolta verso il sole durante il suo volo, ma in cambio Assolo Uno strumento di imaging sulla navicella potrebbe essere in grado di visualizzare il lato notturno di Venere fino all’avvicinamento più vicino. Il Solar Orbiter raccoglierà anche dati sull’ambiente magnetico e plasmatico di Venere.

L’orbita solare tornerà sulla Terra il 27 novembre a una distanza di 285 miglia (460 km). Allora l’astronave volerà Indietro a Venere per più voli, poiché si sposta nella sua posizione ideale per osservare il sole.

Avanti, BepiColombo

BepiColombo fa il suo massimo avvicinamento a Venere a una distanza di 341 miglia (550 km) il 10 agosto alle 13:48 UTC. BepiColombo è stato lanciato nel 2018 e impiega sette anni per raggiungere il suo obiettivo, Mercury. Il suo percorso tortuoso richiederebbe sorvoli della Terra, di Venere e dello stesso Mercurio per raggiungere l’orbita di Mercurio e combattere la gravità del Sole. Una volta raggiunta l’orbita di Mercurio, inizia il divertimento, mentre provi Risolvi questi cinque enigmi. Secondo il sito web dell’ESA:

Quando raggiungerà Mercurio alla fine del 2025, resisterà a temperature superiori a 350°C [662 F] E raccogliendo dati durante la sua missione nominale di un anno, con la possibilità di un’estensione di un anno… Studierà e comprenderà la composizione, la geofisica, l’atmosfera, la magnetosfera e la storia di Mercurio, il pianeta meno esplorato nel solare interno sistema.

BepiColombo ha già rimandato indietro immagini della terra e Venere Presto avremo altre foto da condividere. La navicella ha tre telecamere di sorveglianza che si concentreranno su Venere in volo. Le foto in bianco e nero dovrebbero iniziare a colpire i terreni entro la sera del 10 agosto.

Una cosa che le fotocamere BepiColombo non vedranno? Orbita solare. E il Solar Orbiter non avrà la possibilità di scattare una foto del BepiColombo. I due veicoli spaziali rimangono a 357.000 miglia (575.000 km) di distanza al loro massimo avvicinamento.

Proprio come il Solar Orbiter, anche BepiColombo raccoglierà informazioni sull’ambiente magnetico e plasmatico di Venere. Dopo aver lasciato Venere, BepiColombo arriva a Mercurio l’1 o il 2 ottobre, con il primo di sei voli. Il volo iniziale lo fa cadere a 124 miglia (200 km) sopra la superficie del pianeta.

Animazione di due veicoli spaziali che volano molto presto

Guarda questa animazione del volo di Venere. Il primo è il Solar Orbiter, al suo secondo sorvolo del pianeta, che avrà luogo il 9 agosto 2021. Il secondo è BepiColombo, dove la gravità lo aiuta a superare Venere nel suo cammino verso Mercurio. BepiColombo flyby il 10 agosto 2021.

Segui il volo di due veicoli spaziali

Puoi seguire i flyby in diretta sui social media. Segui ESAsolarOrbiter e bepicolombo con ESA_Bepi, ESA_MTM, JAXA_MMO ed Esaoperations per aggiornamenti in tempo reale. Il pubblico è stato invitato a porre domande in anticipo utilizzando l’hashtag #AskESA.

In conclusione: due veicoli spaziali, Solar Orbiter e BepiColombo, effettueranno voli verso Venere in sole 33 ore l’uno dall’altro il 9 e 10 agosto 2021.

tramite ESA