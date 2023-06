mappe. Incendio: un dipartimento è a rischio “alto” questa settimana e quattro sono a rischio “moderato” in Occitania

Osserva le tue azioni in queste sezioni poiché il rischio di incendi aumenta nei prossimi giorni.

Dopo un fine settimana secco e mentre l’inizio della settimana si preannuncia molto soleggiato, Forest Weather ha messo in allerta gialla 9 dipartimenti per lunedì 26 giugno 2023: Pirenei orientali, Aude, Hérault, Bouches-du-Rhone, Vaucluse, Yvelines , Basso Reno, Mosella, Morthy e Mosella .

Lunedì i dipartimenti sono a rischio moderato.

Cattura – Meteo Francia



I rischi saliranno a “alto” nelle Bouches-du-Rhône martedì 27 giugno, quando quattro dipartimenti dell’Occitania saranno a rischio giallo “moderato”: Gard, Hérault, Ode e Pyrenees Orientales. Saranno interessati anche Vaucluse, Var, Yvelines, Moselle e Murth-et-Moselle.

Bouches-du-Rhône sarà in grave pericolo martedì.

Cattura – Meteo Francia



Come si misura il livello di rischio?

Il Forest Weather Forecast, uno strumento messo a disposizione da Météo France dal 1 giugno 2023, ha soprattutto un obiettivo preventivo indicando il livello di rischio di incendi boschivi dalle previsioni meteorologiche e la situazione di siccità nella regione.

D’altra parte, le previsioni meteorologiche forestali non forniscono informazioni sugli incendi in corso o futuri. “Un basso livello di pericolo non significa che non ci sia pericolo di incendio nel dipartimento”, aggiunge Météo France.