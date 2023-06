Ondata di caldo: la prima ondata di caldo dell’estate sui Pirenei Orientali, il termometro non scenderà sotto i 24 gradi di notte fino a giovedì

Météo France ha posto l’amministrazione da lunedì 26 giugno alle 12 fino a mercoledì, in allerta gialla ondata di caldo, primo livello di allerta. Questa è la prima volta che i Pirenei orientali saranno in allerta nell’estate del 2023 a causa delle alte temperature previste all’inizio della settimana.

La sensazione tropicale che si avverte di notte da domenica a lunedì segna l’inizio di un (breve) periodo di grande caldo nel dipartimento. A mezzanotte, lunedì 26 giugno, a Perpignan c’erano ancora 28 gradi, come rilevato da Météo France. Alla fine della notte, la colonnina di mercurio è scesa a 24 gradi, un minimo molto alto, sinonimo però di una notte tropicale.

Una situazione che spinge Météo France a mettere in allerta gialla la dirigenza per un’ondata di caldo anche se i valori massimi di 33, 34 o addirittura 35 gradi previsti nei prossimi tre giorni restano lontani dai record per la fine di giugno (i massimi sono 42, 4 gradi il 26 giugno a Perpignan). Ma per le prossime tre notti la temperatura non scenderà sotto i 24 gradi, ha avvertito il servizio meteorologico.

La prima veglia gialla estiva del dipartimento.

Heatstroke, il primo della stagione, dovrebbe durare comunque fino a giovedì 29 giugno. Da lì i valori massimi dovrebbero scendere leggermente, ma i valori minimi in particolare dovrebbero scendere sotto i 20 gradi.