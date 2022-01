Magawa: L’eroico topo che ha scoperto le mine è morto all’età di otto anni

3 ore fa

Magawa, il topo famoso per la sua capacità di annusare e rilevare le mine e che ha ricevuto una medaglia d’oro per le sue azioni eroiche in questo senso, è morto all’età di otto anni.

Nei suoi cinque anni di carriera, il roditore ha scoperto più di 100 mine antiuomo e altri esplosivi in ​​Cambogia.

Uno dei topi di maggior successo è stato Magawa, che è stato addestrato dall’organizzazione benefica belga Abobo ad allertare i minatori in modo che potessero essere rimossi in sicurezza.

L’ente di beneficenza ha affermato che il gigantesco topo africano “è morto in pace” durante il fine settimana.

Ha aggiunto che Magawa era in buona salute e aveva “trascorso la maggior parte della scorsa settimana a giocare con il suo solito entusiasmo”. Ma alla fine della settimana “i suoi movimenti hanno iniziato a rallentare e ha iniziato a dormire di più e ha mostrato meno interesse per il cibo nei suoi ultimi giorni”.

Magawa ha seguito un anno di addestramento in Tanzania, dove è cresciuto, prima di trasferirsi in Cambogia per iniziare la sua carriera di sniffatore di bombe. Si ritiene che ci siano fino a sei milioni di mine nel paese del sud-est asiatico.

Magawa è stato addestrato a rilevare un composto chimico all’interno degli esplosivi e ha esaminato più di 141.000 metri quadrati di terreno, l’equivalente di 20 campi da calcio.

Il topo pesava 1,2 chilogrammi ed era lungo 70 centimetri. Sebbene molto più grande di molte altre specie di ratti, Magawa era abbastanza piccolo e leggero da non far esplodere le mine quando ci camminava sopra.

Magawa è stato in grado di completare la ricerca in un campo delle dimensioni di un campo da tennis in soli 20 minuti, una cosa che secondo Abobo richiederebbe una persona con un metal detector da uno a quattro giorni.

Nel 2020, Magawa ha ricevuto una medaglia d’oro dalla BDSA Foundation for Animals “per la sua dedizione al salvataggio di vite umane”. Magawa è stato il primo topo a ricevere la medaglia nei 77 anni di storia dell’ente di beneficenza.

Il topo si è ritirato lo scorso giugno, dopo aver “rallentato” quando ha raggiunto la vecchiaia.

“Tutti noi di Abobo sentiamo la perdita di Magawa e siamo grati per il meraviglioso lavoro che ha svolto”, ha affermato l’ente di beneficenza in una nota.

Ha aggiunto che il suo “sorprendente senso dell’olfatto” ha permesso “alle comunità in Cambogia di vivere, lavorare e giocare senza paura di perdere una vita o un arto”.