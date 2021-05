L’emissione di un numero di registrazione del datore di lavoro e-EFKA è ora automatica

Da aprile il nostro Paese ha realizzato più rapidamente la creazione di nuovo business grazie all’interconnessione dei sistemi informativi del servizio con un unico terminale con e-EFKA.

Nello specifico, fino a tempi recenti, la costituzione di una società veniva completata nel minor tempo possibile ricevendo un numero GEMI. E AFM, ma il suo legale rappresentante / fondatore ha dovuto fissare un appuntamento, raccogliere i documenti necessari e visitare una delle filiali effettive dell’e-EFKA per registrarsi e ottenere il numero di registrazione del datore di lavoro, un processo che ha causato ritardi, ritardi e disagi significativi .

Attraverso il collegamento elettronico dei sistemi e-YMS ed e-EFKA, la registrazione del legale rappresentante / fondatore dell’azienda in e-EFKA si completa in pochi secondi, dai circa 4 giorni richiesti fino al giorno precedente, come impegno per partecipare alle filiali dell’e-EFKA come annullato e tutti i documenti di supporto richiesti devono essere presentati per la registrazione.

È già stato affrontato 1757 Il caso del rilascio del numero di registrazione del datore di lavoro (EFKA) creando nuove società in modo automatizzato, veloce ed elettronico.

Tutte le informazioni necessarie vengono raccolte e trasferite al sistema informativo e-EFKA e da lì viene emesso automaticamente il numero di registrazione del datore di lavoro. In particolare, i dati trasmessi automaticamente ed elettronicamente attraverso l’Interconnessione da One Stop Service a e-EFKA includono:

(A) Lo è Numero GEMI E il L’imposta sull’acquisto. L’azienda

(B) è Numero del codice di registrazione (CIS) per stabilire la società e

(C) Il dati A partire dal una società Basato su partner O manager o membri del consiglio Come previsto dalla normativa assicurativa vigente.

Quindi e-EFKA torna a Servizio one-stop da GEMI Il numero di registrazione del datore di lavoro che l’azienda ha ricevuto durante la sua registrazione elettronica in esso e il servizio one-stop informano l’interessato in tempo reale consegnando il numero di registrazione del datore di lavoro. Una parte interessata che utilizza un numero di registrazione del datore di lavoro può ricevere credenziali elettroniche da e-EFKA e quindi procedere con l’assunzione dei dipendenti, la presentazione di un DPA, ecc.

Questo nuovo servizio digitale è stato implementato nell’ambito del piano strategico multi-intervento per migliorare il contesto imprenditoriale e migliorare l’indice di pratica commerciale internazionale della Banca Mondiale, che viene implementato dal Ministero dello Sviluppo con il supporto della Presidenza della Repubblica. il governo.

Gentiluomini. A. Georgiadis, A. Skertsos e C. Halaris hanno rilasciato la seguente breve dichiarazione: “Il governo greco, fedele al suo impegno per rendere la Grecia più digitale, aperta e produttiva, sta implementando costantemente e sistematicamente politiche volte a rendere loro la vita più facile. Il tempo rende il nostro Paese più attrattivo per attrarre nuovi investimenti, e nuovi servizi digitali che riducono la sofferenza dei cittadini e aumentano la produttività aziendale sono il minimo e chiaro che dobbiamo offrire a ogni contribuente del nostro Paese “.