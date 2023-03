Le tue partite di rugby a Castries/Tolosa e Francia/Italia a che ora e su quale canale?

Top 14. Rugby. Il Tolosa viaggerà con la Grand Fleet per assistere al derby?Pensi che il Campionato Sei Nazioni sia finito? Questo è il caso della Francia 15 e Under 20, ma per quanto riguarda la squadra femminile francese, si parte questo fine settimana! Un’occasione per sfoggiare le tue bandiere blu, bianche e rosse e il trucco per tifare per Les Bleues. Come gli uomini di Galthié e Les Bleuets, hanno iniziato la competizione contro l’Italia. Ci vediamo questa domenica alle 16:00 Questo fine settimana segna anche il ritorno delle prime 14 squadre e il passaggio finale alla qualificazione per le fasi finali. Il Day 21 è stato segnato dai derby con Castres contro Toulouse, Clermont contro Brive o anche Stade Français contro Racing 92. Nota che siamo anche vicini al risultato in Pro D2. Uno shock in vetta alla classifica allo Stade des Alpes da quando il Grenoble, secondo in classifica, ha accolto il leader indiscusso del torneo, Oyonnax. Calcio. XV dalla Francia. Perché il piazzamento nella Top 14 di questa stagione sarà uno dei migliori di sempre?

Partita Italia-Francia alle 16 su France 2