La Russia invia la troupe cinematografica miliardaria giapponese nello spazio

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa volerà con un assistente di produzione alla Stazione Spaziale Internazionale per una missione commerciale Soyuz.

La Russia ha scelto un’attrice e regista pluripremiata per viaggiare verso la Stazione Spaziale Internazionale e realizzare quello che definisce il primo film nello spazio.

Yulia Peresild e Klim Shpenko lanceranno un missile russo dalla base spaziale di Baikonur il 5 ottobre.

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha detto che Peresild e Shepenko sono stati sottoposti a un processo di selezione medica e creativa. Il loro addestramento speciale sul volo spaziale è programmato per iniziare non più tardi del 1 giugno e includerà test di centrifugazione e vibrazione, viaggi sull’aereo a gravità zero e addestramento con il paracadute.

L’intero progetto sarà seguito dal primo canale televisivo di stato russo. I co-produttori del film saranno il presidente di Roscosmos Dimitri Rogozin e il regista di Channel One Konstantin Ernst.

In uno sviluppo correlato, Roscosmos e Space Adventures, una società che gestisce voli commerciali per la stazione spaziale, ha annunciato che il miliardario giapponese Yusaku Maezawa e l’assistente di produzione, Yuzu Hirano, lanceranno un’altra Soyuz l’8 dicembre.

Maezawa, fondatore di ZoZotown, uno dei più grandi siti di vendita al dettaglio in Giappone, ha anche noleggiato un volo finale intorno alla luna a bordo del razzo SpaceX Starship.

La Russia ha inviato l’ultimo turista spaziale alla Stazione Spaziale Internazionale nel 2009.