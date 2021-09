Italia: Lazio de Sarri domina Roma de Mourinho

Roma (AFP)

La Lazio di Maurizio Sarri ha dominato la Roma di José Mourinho (3-2) al termine di un derby caldo e ritmato di domenica all’Olimpico, risultato che consente ai Laziali (6°) di tornare a un punto dai giallorossi (4°) dopo sei turni di serie A.

Con questo prestigioso successo, la Lazio va avanti dopo quattro partite senza vittorie in tutte le competizioni, mentre Mourinho, frustrato e ammonito nella ripresa per protesta, subisce la seconda battuta d’arresto in campionato.

La gioia dei giocatori della Lazio Roma, dopo aver vinto il derby di Serie A, 3-2 contro la Roma, ec Eagle Olimpia, il 26 settembre 2021 allo Stadio Olimpico di Roma Vincenzo PINTO AFP

La Lazio parte con i piedi per terra e viene premiata nelle prime due occasioni.

Sergej Milinkovic-Savic ha anticipato l’uscita di Rui Patricio di testa su cross di Felipe Anderson (10°), poi Pedro ha concluso con un tiro preciso un muro ultraveloce, mentre la Roma ha reclamato un rigore per una carica su Nicolò Zaniolo (19°).

Pedro aveva segnato nell’ultimo derby, a maggio, ma per la Roma (2-0), prima di scambiare i giallorosso con i biancocelesti quest’estate e ritrovare Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Chelsea.

Una volta non è consuetudine, Ciro Immobile non ha partecipato alla festa offensiva della sua squadra, ma ha offerto un caviale nella ripresa a Felipe Anderson per il terzo gol di Laziale (63°).

La Roma, tradita dai primi 25 minuti difficili, è stata costretta a rincorrere il punteggio per tutta la gara.

Ha saputo ridurre il segno poco prima dell’intervallo su un colpo di testa di Roger Ibanez (41esimo, 1-2) poi su un rigore trasformato da Jordan Veretout dopo un lieve fallo su Zaniolo (69esimo, 2-3).

Ma non basta, Reina conserva la prima grande vittoria di Sarri in casa della Lazio con due parate nette davanti a Zaniolo (73°) e Eldor Shomurodov (81°).

© 2021 AFP