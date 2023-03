Italia: Giuseppe Conte indagato per la sua gestione del Covid-19

– Giuseppe Conte indagato per la sua gestione del Covid-19 Giuseppe Conte, l’ex presidente del Consiglio italiano, è accusato di negligenza nella gestione della crisi del Covid-19.

Giuseppe Conte, citato da diversi media, tra cui “Il Corriere”, ha reagito a questo annuncio dicendosi “sereno”. AFP

L’ex primo ministro italiano Giuseppe Conte, in carica all’inizio della pandemia di Covid-19, è indagato per possibile negligenza nella gestione di questa crisi sanitaria, hanno riferito i media mercoledì sera.

La Procura della Repubblica di Bergamo, città lombarda del nord Italia che ha avuto una delle principali fonti di coronavirus quando è arrivato in Europa, ha chiuso le indagini dopo tre anni, secondo i principali quotidiani tra cui “Il Corriere della Sera”. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dal 2018 al 2021 e attuale presidente del Movimento 5 Stelle (partito populista di opposizione), era stato ascoltato nel giugno 2020 da un magistrato sulla gestione di questa crisi.

I magistrati sospettano che Giuseppe Conte e il suo governo abbiano sottovalutato la diffusione del virus anche se i dati a sua disposizione mostravano che la situazione a Bergamo e provincia stava rapidamente peggiorando, mentre le forze dell’ordine erano già pronte a isolare queste zone dal resto del Paese.

“Zone rosse”

I magistrati rimproverano loro in particolare di non aver creato, tra il 3 e il 9 marzo 2020, una “zona rossa” comprendente due comuni di questa zona, Nembro e Alzano Lombardo, particolarmente colpiti dal Covid-19.

È quanto accusa la Procura di Bergamo di 19 persone prese di mira da un’istruttoria, tra cui, oltre a Giuseppe Conte, il suo ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, ancora in carica, e il suo vice alla Sanità dell’epoca, Giulio Gallera.

Le prime “zone rosse” erano state istituite a fine febbraio 2020 per decisione del governo in una decina di comuni lombardi, in particolare Codogno, la città del “paziente numero uno”. Secondo l’ipotesi formulata dai pm bergamaschi, che si basano su perizie scientifiche, il confinamento di questa zona del bergamasco avrebbe salvato diverse migliaia di vite.

Giuseppe Conte, citato da diversi media, tra cui “Il Corriere”, ha reagito a questo annuncio dicendosi “sereno”, assicurando “di aver agito con il massimo impegno e grande senso di responsabilità in uno dei momenti più duri vissuti dal nostro Repubblica.

AFP

