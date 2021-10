Iniziativa per la rete elettrica guidata dalla domanda (3DEN) – Sfide al centro dell’informazione globale

Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) e il governo italiano intendono accelerare la modernizzazione dei sistemi elettrici mondiali. A tal fine, le tre istituzioni hanno lanciato la On Demand Electricity Networks Initiative (3DEN).

L’iniziativa aiuterà i paesi ad accelerare i progressi nella modernizzazione dei sistemi elettrici e nell’uso efficiente delle risorse energetiche distribuite. Sarà supportato da politiche di investimento, regolamenti, tecniche e linee guida.

Secondo il direttore dell’economia dell’UNEP, Sheila Agarwal Khan, lo sviluppo del settore energetico dovrebbe garantire una rapida decarbonizzazione. Dovrà inoltre garantire un maggiore accesso ai milioni di persone ancora senza energia. Secondo lei, il programma 3DEN dovrebbe consentire ai governi di fare affidamento sulle tecnologie digitali per garantire la resilienza del sistema climatico ed elettrico. Queste tecnologie hanno anche il potenziale per garantire una fornitura di energia a prezzi accessibili.

Il programma 3DEN riunirà varie parti interessate, tra cui l’International Smart Grid Action Network e il Clean Energy Ministerial (CEM). L’iniziativa riunirà anche programmi di collaborazione tecnologica su sistemi energetici incentrati sull’utente, energia negli edifici e nelle comunità e apparecchiature per uso finale ad alta efficienza energetica. L’obiettivo è promuovere il dialogo e lo scambio di esperienze.