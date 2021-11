Impronta, il gusto dell’Italia prima di tutto!

I grandi protagonisti di Impronta sono senza dubbio i suoi prodotti. Qui i proprietari selezionano solo il meglio, secondo una politica unica, “solo fatto in casa”. Dagli antipasti ai secondi, passando per pizze, acciughe e tonno sott’olio sono interamente fatti in casa con prodotti freschi. “Ci piace complicarci la vita” scherza Amale, fondatrice di Impronta al fianco dello chef Alessandro, entrambi con esperienza in locali di lusso in Italia ea Parigi.

La stagionalità scandisce il menu, a differenza dei locali che propongono carciofi e rucola tutto l’anno. Il menù del ristorante cambia così ogni stagione, per avere il massimo dei sapori, ma anche per rispetto del pianeta. Stesso discorso per la formula pranzo per soddisfare i clienti dell’ora di pranzo: creatività e audacia la fanno da padrone! Al posto delle tradizionali linguine alle vongole, le linguine vengono servite con cannolicchi, crema di cavolfiore, emulsione di salicornia e polvere di prezzemolo. La pizza non è da meno, proposta in versione gourmet, alla continua ricerca di nuovi abbinamenti. Classici, certo, ma anche belle creazioni, come la pizza gorgonzola e pere (con un ottimo prosciutto di Parma di 24 mesi) che resta tra le più apprezzate da quando il locale ha aperto nel maggio 2020.

Alessandro spiega che è alla continua ricerca di sapori, consistenze, croccantezza e acidità, per rendere ogni piatto un’esperienza unica. Da Impronta meritano di essere rivisitati anche i piatti più apprezzati come gli gnocchi fatti in casa al tartufo o il risotto. Fino alla famosa melanzana alla parmigiana nel menù attuale, dove le melanzane vengono cotte a bassa temperatura e il sugo di pomodoro viene fatto sobbollire a lungo prima di essere accompagnato da un coulis di provola affumicata per pep. Nessuna frittura, per una sensazione di deliziosa leggerezza.

Ci convincono con una carta dei vini che propone un tour enologico delle regioni italiane, con diversi vini biologici e vini kosher per soddisfare la domanda degli abitanti del comprensorio. “Vogliamo offrire ai clienti prodotti eccezionali, importati direttamente dall’Italia con un’accoglienza calorosa in un ambiente elegante”, spiega Amale.

273, rue du Faubourg Saint-Antoine – 11

Telefono: 01 45 67 19 05

Trova Impronta su Instagram & Facebook