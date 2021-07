Il duello culinario: Austria vs Italia

cotoletta

Ingredienti:

600 g di scaloppine (frikandeau o parte dell’imperatore), rifilate, 2 uova, farina, pangrattato, burro chiarificato, spicchi di limone, prezzemolo

Preparazione:

Adagiare delicatamente la cotoletta pulita, aggiungere un po’ di sale e versare la farina da entrambi i lati, premendo. Sbattere le uova biologiche con una forchetta. Mescolare con un po’ di latte se lo si desidera. Passate la cotoletta nel composto e passatela nel pangrattato. Premi di nuovo. Scaldate molto grasso in una padella, inserite la scaloppina, mescolate, girate dolcemente, terminate la cottura, scolatela, scolatela, gustate.

Piccata milanese

Ingredienti:

8 cotolette di vitello, 150 g di parmigiano, 3 uova, 100 g di farina, sale, pepe, burro, 500 g di spaghetti, 400 g di pomodori pelati, 2 spicchi d’aglio, olio d’oliva, un mazzetto di basilico (tritato) , pepe, sale

Preparazione:

Sbattere la scaloppina, condire, infarinare, passare nel composto di uova e parmigiano. Friggere la carne fino a doratura. Soffriggere brevemente l’aglio nell’olio d’oliva, aggiungere i pomodori pelati, condire, far sobbollire dolcemente. Togliere l’aglio, aggiungere il basilico, condire con gli spaghetti cotti e servire con il vitello.

Tagliata all’avanguardia della tecnologia: la cotoletta di vitello Foto: privato

Carico di lavoro 0: 1

La composizione delle due squadre corrisponde. Da una parte farina, uova e brsel ricoprono la stella, dall’altra gli italiani sono ben cotti con farina, uova, parmigiano più pomodori e pasta. L’Austria deve garantire che tutto sia fatto rapidamente durante l’impanatura. Una palla può attaccarsi al piede durante il dribbling; ma se un pezzo dell’impasto di farina-brsel-uovo rimane sulle dita, è un obiettivo classico.

Gioco merenda 1: 1

Il collettivo italiano è forte e può essere utilizzato in qualsiasi momento. Solo la combinazione di pasta, salsa di pomodoro e carne è troppo. Questo stile di gioco lo capisci davvero solo a Milano. Schnitzel, d’altra parte, è sotto i riflettori, proprio come una volta il Miracle Team, e ha uno status di culto in tutta l’Austria. Risarcimento con milioni di fan alle spalle.

Tradizione 2: 1

Di cosa si è discusso sugli abiti. Con lo stendardo giallo dorato, l’Austria stabilisce standard che ricordano l’era bizantina. Gli italiani stanno cercando di scavare nella storia e rivendicare per sé l’invenzione della cotoletta e del pangrattato. Una colpa grave. Esclusione.