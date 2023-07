I neutrini dal centro della Via Lattea sono stati rilevati per la prima volta

È molto eccitante. Questa è la prima prova concreta di un’emissione di neutrini ad alta energia nella Via Lattea ha commentato la fisica del Quebec Roxanne Jeannety dell’Università di Manchester nel Regno Unito, che non è stata coinvolta nello studio.

I neutrini possono provenire da due fonti globali:

L’energia rilasciata dai neutrini ad alta energia è da milioni a miliardi di volte maggiore di quella prodotta dalle reazioni di fusione che alimentano le stelle.

I neutrini sono particelle invisibili di massa molto bassa e sono elettricamente neutre, a differenza, ad esempio, degli elettroni. Il primo è apparso poco dopo la nascita dell’universo, circa 13,8 miliardi di anni fa.

L’esistenza di queste particelle elementari fu postulata nel Modello Standard di Fisica nel 1930, ma non fu confermata fino al 1956 in un esperimento condotto nei pressi di un reattore nucleare.

È una particella che partecipa al decadimento radioattivo. Sulla Terra compaiono nei reattori nucleari quando l’uranio decade per produrre plutonio dice il fisico del Quebec Roxanne Genetti.

Se i neutrini vengono spesso paragonati a particelle fantasma, è perché interagiscono molto debolmente con il loro ambiente.

Questa proprietà, e il fatto che i campi magnetici nell’universo non possono deviare da essa, consente ai neutrini di liberarsi molto rapidamente dalle regioni dense dell’universo e di viaggiare quasi alla velocità della luce.

Così i neutrini raggiungono la Terra più rapidamente di altri, il che alla fine ci permetterà, Dirigere tutti i telescopi di diversa lunghezza d’onda verso gli eventi celesti da cui provenivano per studiarli. .

Inoltre, una migliore comprensione delle loro proprietà consentirà di comprendere questi eventi, che sono anche la fonte dei fenomeni più estremi dell’universo.

Fino ad ora, la nostra conoscenza della nostra galassia – e dell’universo – è venuta dalle informazioni raccolte dai fotoni associati alla luce e alle radiazioni elettromagnetiche, che vanno dalle onde radio ai raggi gamma. La capacità di rilevare i neutrini ora promette di essere un punto di svolta perché studierà le regioni oscure dello spazio con polvere e gas.

Osservare la galassia per la prima volta usando queste particelle al posto della luce è un enorme passo avanti Roxanne Janet, che lo aggiunge, si rallegra L’uso dei neutrini apre una finestra completamente nuova sull’universo .

Inoltre, le capacità di rilevamento ultrasensibili di IceCube combinate con nuovi strumenti di analisi dei dati renderanno possibile nei prossimi anni identificare meglio le fonti di neutrini nella Via Lattea e possibilmente rivelare proprietà nascoste.

” È l’inizio di una nuova era per l’astronomia. Non eravamo sicuri che la galassia potesse produrre materiale con energia sufficiente per produrre neutrini. Ora ne abbiamo la prova, ed è un catalizzatore per la nostra ricerca futura. »