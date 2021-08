Hebrew Information – כתב אישום יוגש נגד מושל ניו יורק? התביעה בשני מחוזות דורשת לקבל את חומרי החקירה

משרדי התביעה בשני מחוזות – וסטצ’סטר ומנהטן – פתחו בחקירה ובוחנות הגשת כתב אישום כנגד מושל ניו יורק, אנדרו קואומו, וזאת על רקע פרסום ממצאי החקירה של התובעת הכללית של המדינה, שחשפה שהמושל הטריד מינית לפחות 11 נשים.

המושל קואומו (צילום: Getty Pictures)

לפי הדיווחים במספר כלי תקשורת בניו יורק, משרד התביעה במחוז וסטצ’סטר (ניו רושל, וייט פליינס, יונקרס) פנו רשמית לתובעת הכללית, במטרה לקבל את החומרים מהחקירה, וזאת מכיוון שלפחות חלק מההטרדות המיניות אירעו בתחומי המחוז.

“אני מאמינה שהמשרד שלי צריך לערוך בירור כדי לקבוע האם ההתנהגות המתוארת בדו”ח הינה פלילית”, כתבה התובעת המחוזית מימי רוקח, במכתב שהועבר לתובעת הכללית לטישיה ג’יימס מוקדם יותר הבוקר.



