Granville: a Famà, Salvatore e la sua famiglia ti portano in Italia

A Granville, il ristorante di specialità italiane Famà è un affare di famiglia, con il figlio Oscar, il padre Salvatore e la figlia Eléonore. Manca Christine, la madre, nella foto. (©Audrey Garaffa – Lato canale.)

Inaugurato a luglio 2021, alle 86, rue Couraye, a Granville, il ristorante di specialità italiane Famà, offre un universo sensibile in cui famiglia, emozione e condivisione fanno vibrare le papille gustative.

Salvatore Filice e la sua famiglia

In cucina, troviamo Salvatore Filice. Ben noto ai residenti di Granville, l’ex geometra calabrese, nel sud Italia, aprì il suo primo ristorante a metà degli anni ’80, in rue Saint-Sauveur. È così che ha conosciuto sua moglie, Cristina.

La coppia si stabilì quindi a Saint-Pair-sur-Mer, poi a Jullouville. Prima di continuare l’avventura nella ristorazione a Colonia e Torino.

L’anno scorso la famiglia ha deciso di tornare a Granville e aprire Famà. È un avventura in famiglia, da quando i figli di Salvatore e Christine – Eléonore e Oscar – lavorano con loro.

Un omaggio in cucina alla mamma

L’arredamento sobrio ed elegante del ristorante di specialità italiane Famà, a Granville. (©Audrey Garaffa – Lato canale.)

Eleonore racconta la loro quotidianità: “Formiamo una bella squadra, ci capiamo, è intuitivo. I miei genitori sapevano come trasmetterci l’amore delle persone”.

“Il Ristorante” Famà rende omaggio Esterina Fama, La madre di Salvatore. Fu lei a insegnare a suo figlio e alla nuora a cucinare.

Da Famà non è solo l’incantevole accento di Oscar e Salvatore a farti viaggiare. Succede anche sulla mappa, con antipasti e pesce fresco di giornata, preparato al minuto, oltre alle specialità per le quali è rinomato: fegato di vitello alla veneziana o Fette sottili di carne cotte alla romana con salvia.

La facciata del ristorante Famà, a Granville, ristorante di specialità italiane, situato in rue Couraye. (©Audrey Garaffa – Lato canale.)

Menzione speciale per ilinvoltino al marsale, un involtino di vitello, cacio e prosciutto con marsala. Per dessert vi consigliamo la coppa amarena: una delizia. In breve, è un cucina casalinga sottile e delizioso.

E pensare che abbiamo aspettato più di sei mesi per scoprire le specialità della famiglia Filice! Da allora, vogliamo andarci ogni giorno.

Pratica. Ristorante Famà, 86, rue Couraye, a Granville. Prenotazione (consigliata), allo 02 33 79 27 57.

