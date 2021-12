gli U17 ancora battuti dall’Italia!

Zapping Foot Nazionale ESCLUSO – Karim Benzema: “Voglio continuare ad amare il calcio”

La squadra francese U17 in piena preparazione! Mentre ieri si è svolto il sorteggio per l’Elite Round del Campionato Europeo, in programma a marzo, i partner di Elyaz Zidane sono tornati ad inciampare sull’Italia questo pomeriggio. Battuti martedì dalla Squadra (1-3), i giovani Habs sono ancora in vantaggio a Coverciano grazie ad Aaron Akalé (22°). Le premesse sono tornate in vantaggio a un quarto d’ora dalla fine grazie a Bolzan (75°), prima di invertire la tendenza negli ultimi istanti da Bolzan, ancora una volta (90 + 2°, 1-1).

I ragazzi di José Alcocer dovranno mostrare di più la prossima primavera, per sperare di giocare l’Euro. Inseriti nel girone 5, i Bleuets saranno al fianco di Inghilterra, Lussemburgo e Russia. Sarà quindi necessario far parte delle otto vincitrici dei gironi o delle sette migliori seconde per raggiungere Israele, per la fase finale in programma dal 16 maggio al 1 giugno. In ogni caso, il rally di dicembre si chiude con una nota amara per gli Habs.

