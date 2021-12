La Roche-sur-Yon: Basilic and Co apre un negozio in Boulevard d’Italie

Le Journal du Pays Yonnais Vedi le mie notizie

Dorothée e Ulrich Chevillard aprono il loro ristorante Basilic and Co in Boulevard d’Italie a La Roche-sur-Yon. © Lucile AKRICH

Toni marroni e neri, un’atmosfera chic e calda e un enorme forno a legna, nel cuore del ristorante.

L’ex boutique di decorazioni Yonnaise, Influence, (che si è trasferita in Avenue Aliénor d’Aquitaine), è stata trasformata in tre mesi in una nuovissima sala da pranzo di 80 m22, pronto ad ospitare una quarantina di persone.

Martedì 14 dicembre 2021, Dorothée e Ulrich Chevillard apriranno il loro stabilimento Basilica e Co., una franchising di pizze e insalate gourmet, “Che mette la qualità dei prodotti al centro delle sue ricette”, spiegano i due.

Un progetto di vita

A 39 e 40 anni, questa coppia che vive nella regione di Nantes sta maturando questo progetto già da due anni. Monsieur stava tenendo a chiosco pizza, Madame era un’assistente materna.

“Siamo andati a mangiare da Basilic and Co a Nantes e ci siamo innamorati della qualità e dei prodotti serviti nel piatto. Ci siamo subito detti: questo è quello che vogliamo fare “, afferma Ulrich.

Materie prime, per alcuni DOP, formaggi locali e ogni sei mesi una regione sotto i riflettori: questo è il concetto di franchising.

Vandeen e Breton

Entrambi con una solida esperienza sia nella ristorazione che nel commercio, la coppia ha costruito il loro progetto passo dopo passo.

“Abbiamo preso di mira La Roche-sur-Yon perché volevo tornare in Vandea e apprezziamo le città a misura d’uomo”, spiega Ulrich, originario di Sables-d’Olonne.

Formatosi in commercio e gestione, passato per fast food e posizioni di responsabilità nella telefonia mobile, Ulrich Chevillard si imbarca quindi con la moglie nell’avventura Basil and Co.

Cinque dipendenti assunti

Dorothée torna alla sua formazione iniziale: la ristorazione.

Il bretone originario di Renna si è poi formata nel commercio prima di lavorare nel tessile per i marchi della prima infanzia, diventando poi assistente di asilo nido, per dieci anni.

I genitori di cinque figli, Dorothée e Ulrich, intendono offrire una ristorazione di qualità nel sud-est del Pentagono, accompagnati dai loro cinque dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Hanno anche un progetto di pianificazione del terrazzo per la prossima estate.

