Esplosione subacquea di uno dei vulcani più attivi del pianeta dallo spazio!

Una grande eruzione vulcanica è in corso sotto le acque dell’Oceano Pacifico. Le immagini satellitari rivelano la presenza del vulcano Kavachi al largo delle Isole Salomone.

Sarai anche interessato

[EN VIDÉO] 8 cose da sapere sui vulcani I vulcani, esseri di magia e orrore, sono considerati tra le forze più indomabili della natura. Dall’origine leggendaria del loro nome alle eruzioni vulcaniche che hanno segnato la storia, ecco 8 cose da sapere su di loro.

subordinare eruzioni vulcaniche Si verificano costantemente e quasi ovunque sul nostro pianeta. Se parliamo in generale di eruzioni sulla Terra a causa della loro visibilità e potenziale pericolo per l’uomo, L’ambiente oceanico è anche sede di una significativa attività vulcanica.

Fuori dalla vista, una grande eruzione vulcanica sottomarina si è verificata dall’ottobre 2021, al largo Isole SalomoneSi trova nel nord-est dell’Australia. In questione: il vulcano Kavachi, noto per essere uno dei vulcani sottomarini più attivi dell’Oceano Pacifico.

Questo vulcano è stato scoperto nel 1939, ha generato più volte piccole isole effimere, Fu rapidamente eroso dalle onde. Attualmente la profondità della sommità del vulcano è di circa 20 metri. Nel frattempo, la sua base si trova sul fondo dell’oceano, a un’altitudine di circa 1.200 metri. La sua intensa attività vulcanica è associata alla presenza di una zona di subduzione situata a 30 km a sud-ovest.

Grande colonna di acqua calda e acida carica di zolfo

Se c’è qualcosa in superficie che indica che a attività vulcanica Funziona da sette mesi, satellite Landsat 9 rivela la sua esistenza grazie a queste immagini prese dallo spazio. Un grande pennacchio d’acqua dai colori chiari si estende nelle acque del Mar di Salomone, pochi chilometri a sud dell’isola di Fangono. Ricerche precedenti hanno dimostrato che questa colonna è composta da acqua molto calda e acidocaricato con varie particelle di origine vulcanica, ma anche fiammiferi.

In queste condizioni, ci si aspetterebbe che i dintorni del vulcano Kavachi sarebbero stati abbandonati dalla vita oceanica. Ma non è niente. Nel 2015 una spedizione scientifica ha rivelato che ce ne sono molti Squali, compresi gli squali martello, che risiedevano nel cratere del vulcano. Il luogo è occupato anche da numerose colonie microbiche, che si adattano perfettamente a questo ambiente carico di zolfo. Queste note mostrano ancora una volta la capacità di Ecosistemi marini per adattarsi a condizioni di vita difficili.

Vuoi accedere a Futura senza essere interrotto dalla pubblicità? Scoprire Abbonamenti in linea Naviga senza pubblicità! In questo momento, il Mag Futura è servito In cambio di un abbonamento di 3 mesi all’abbonamento “Partecipo alla vita del futuro”! Approfitta dell’offerta entro il 31 maggio! Cos’è Mag Futura? La nostra prima rivista cartacea con oltre 200 pagine per rendere la scienza accessibile a quante più persone possibile

Tuffati nel cuore di 4 temi scientifici in occasione del 2022, dalla Terra alla Luna *Mag Futura viene inviato dopo il terzo mese di registrazione.