Esiliati: predoni solidali di ecologisti isroidi eletti

INFO FLASH – Gwendoline Delbos-Corfield, eurodeputata, e Guillaume Gontard, senatore dell’Isère, si sono incontrati al confine franco-italiano del Monginevro questo fine settimana dal 19 al 20 febbraio 2021. I parlamentari ambientali si esibiscono “ predoni solidali »Per sostenere esuli e volontari in loco e incontrare attori locali e italiani.

Prendono così il posto dei parlamentari ecologisti che stanno già prendendo il sopravvento dal 29 gennaio a fine marzo. L’obiettivo. il gol del processo su iniziativa di Damien Carême, eurodeputato del gruppo Verdi – Alleanza libera europea (ALE)? Accogliere gli esiliati ” costretto prendere rischi sproporzionati “, Tanto quanto denunciare” una situazione sempre più tesa al confine “.

Questo soprattutto dallo scorso 16 novembre, data in cui ” il numero della polizia aerea e di frontiera (PAF) è stato aumentato », Specificare i due parlamentari. Con le principali conseguenze ” l’aumento delle violazioni dei diritti umani e dei respingimenti degli esiliati “. Senza dimenticare, nelle ultime settimane, ” pressioni della polizia e della giustizia sui volontari »Presenti sul sito.

“Donne, bambini e uomini arrivano lì perché non hanno altra scelta”

Così, gli ecologisti eletti al Parlamento europeo e al Senato, ma anche altri, uniti, si impegnano a compiere, ogni fine settimana, predoni al fianco dei volontari impegnati sul campo.

“ Di fronte alla copertura mediatica delle azioni di odio di poche identità, i rappresentanti eletti di solidarietà desiderano ricordare che la montagna, la Francia, è anche solidarietà e fraternità », Spiega Damien Carême. ” Al confine […] i volontari si prendono cura, accolgono e circondano […] donne, bambini, uomini che arrivano lì perché non avevano altra scelta “, Aggiunge.

Per Damien Carême e tutti i predoni volontari eletti, non c’è dubbio che lo Stato sia responsabile di questa situazione. “ Militarizzando il confine e criminalizzando la solidarietà, lo Stato francese deve assumersi le proprie responsabilità e fermare questi modi di fare le cose illegali, illegittimi, pericolosi e barbari. Questo è anche ciò che i rappresentanti eletti in solidarietà trasmetteranno a ciascuno dei predoni “, essi sostengono.



1 Compreso Tutti i migranti e di Medici del mondo