Due incontri letterari all’Isola in aprile

A cura di Marco Lotti

Il 5 e l’11 aprile 2023 Isola, caffè letterario, vi propone due incontri molto interessanti. Queste sono due presentazioni di libri Andare per caffè storici_ di Massimo Cerulo e Il paradosso della bellezza. La femminilità nell’era dei selfie di Chiara Piazzesi alla presenza degli autori. La discussione sarà in francese e in italiano.

Quali sono i caffè storici più famosi d’Italia? E cosa è successo lì?

Il 5 aprile 2023 tenteremo di rispondere a queste e ad altre domande viaggiando metaforicamente attraverso l’Italia, da nord a sud, fermandoci nei caffè più famosi della penisola.

Ad accompagnarci l’autore di _Andare per caffè storici_ Massimo Cerulo, sociologo dell’Università Federico II, che dialogando con Alessandra Polidori, dottoranda in sociologia, racconterà la storia, le curiosità, ma anche gli aspetti sociologici, culturali e storici di questi luoghi affascinanti. Il tutto nella splendida cornice di un moderno caffè letterario parigino, luogo di scambio e trasmissione, che propone specialità tipiche del bacaro veneziano.

L’11 aprile presentazione e discussione del libro Il paradosso della bellezza. La femminilità nell’era dei selfie con l’autrice, Chiara Piazzesi, sociologa a Montreal. Il libro è un’esplorazione dell’importanza e del ruolo del bell’aspetto nella vita delle donne di oggi, sia online che offline. Chiara sostiene l’idea che la cultura della bellezza occidentale sia attraversata da tensioni tra norme contraddittorie, il che rende più difficile scegliere tra di esse. Il libro documenta le particolari sfide che le donne affrontano nella loro partecipazione all’abbellimento in una varietà di contesti e fasi della vita: incontri sociali informali, lavoro e carriera, maternità, relazioni intergenerazionali e pratiche digitali di networking (soprattutto attraverso la circolazione di selfie).