Aeroporto di Lione. Paradise Isole Greche, Italia: voli da 46 euro

Santorini, arcipelago di isole greche, è una delle destinazioni economiche a fine aprile in partenza da Lione. (©Wikimedia Commons)

Dopo una selezione di viaggi economici durante i ponti di maggio, il nostro partner Dylan Dusart ha trovato molti voli di andata e ritorno da partire all’ultimo minuto ad aprile, dall’aeroporto di Lione Saint-Exupéry.

Barcellona, RomaAmalfi, Venezia, Milano o anche Santorinil’influencer di Lione, specializzato nella ricerca di destinazioni low cost, ha trovato ancora una volta alcuni suggerimenti (molto) interessanti.

Weekend in Italia a prezzi bassi

Vai a Roma nel bel mezzo del fine settimana Pasqua ? I biglietti aerei sono spesso molto cari… ma Dylan Dusart ha trovato un volo andata e ritorno con Wizz Air, da 87 euro, dal 6 al 9 aprile.

Sempre in Italia, è possibile volare a Milano a fine aprile, a partire da soli 58 euro con Volotea. E se cerchi un weekend più romantico, ci sono ancora posti per Venezia a partire da 82 euro con Easyjet.

Milano (aeroporto di Bergamo) 58€ con Volotea dal 27 al 30 aprile

Roma 87€ dal 6 al 9 aprile con Wizzair

Venezia 82€ dal 27 al 30 aprile con Easyjet

Barcellona 110€ con Vueling dal 14 al 17 aprile

Valencia 84€ dal 21 al 24 aprile con Volotea

Bucarest 100€ dal 27 al 30 aprile con Wizz Air Malta

Una settimana in un arcipelago di isole greche

Per chi si è preso una settimana di ferie ad aprile e ancora non sa dove andare, è tempo di guardare la meta. Diversi voli sotto i 100 euro sono disponibili per volare in posti da sogno.

Amalfi, città del sud Italia, da scoprire a fine aprile dall’aeroporto di Lione. (©Wikimedia Commons)

Santorini, magnifico arcipelago di isole della Grecia, è accessibile a partire da 79 euro con Volotea. L’eccezionale città di Amalfi, a sud di Napoli, è a disposizione dei lionesi con un biglietto aereo andata e ritorno a 46 euro, sfidando ogni concorrenza (Wizz Air).

Santorini 79€ dal 20 al 26 aprile con Volotea

Amalfi 46€ dal 20 al 26 aprile con Wizz Air

Palma 88€ dal 22 al 30 aprile con Volotea

Minorca 53€ dal 20 al 27 aprile con Volotea

Dylan Dusart ha selezionato questi voli domenica 2 aprile alle 22:00. Ricorda che i prezzi possono variare molto rapidamente da un giorno all’altro.

