Covid-19: in Italia le isole sono riservate ai vaccinati

FRANCIA 3

Il lui è Gli italiani sono riservati alle persone vaccinate contro Covid-19. Il regime di eccezione sanitaria applicabile è chiaro: per salire sui battelli è necessario un tesserino vaccinale, chiamato in Italia “pass verde”. Il provvedimento riguarda i turisti, Italiani e anche gli abitanti delle isole, Arantxa Crespouno spagnolo, è bloccato sull’isola di procidavicino a Napoli. “Potrei volare da Napoli, per tornare nel mio Paese. Ma da quest’isola non posso raggiungere Napoli, perché non mi permettono di prendere la barca”. lei confida.



Secondo uno studio del Parlamento, diverse migliaia di persone sono state bloccate dal 15 gennaio e l’introduzione della vaccinazione obbligatoria nei trasporti. Giuseppina Nucciresidente di procidaritiene che l’ordinanza “ignorare la realtà” nessuno dei “posizione geografica”. Le isole sono fragili. IN procidanon c’è ospedale o unità di terapia intensiva. Ridurre il numero di casi gravi con il vaccino è quindi a obbligatozione, a seconda dello stato. Gli eletti locali sono preoccupati per il turismo.