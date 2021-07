Come vedere la Russia lanciare un nuovo modulo per la Stazione Spaziale Internazionale questa settimana

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) riceverà presto un aggiornamento, poiché il modulo più grande mai lanciato sulla stazione sarà mandato in orbita questa settimana. Il modulo Nauka, finanziato dall’agenzia spaziale russa Roscosmos, attraccherà al porto perigeo della porzione russa della stazione e sarà utilizzato come struttura scientifica, porto di attracco e camera di equilibrio spaziale.

La NASA trasmetterà un feed in diretta del lancio dell’unità questa settimana, nonché il suo attracco finale alla Stazione Spaziale Internazionale, e abbiamo tutti i dettagli su come guardarlo a casa.

Il modulo sarà lanciato su un razzo Proton a tre stadi dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan mercoledì 23 luglio.

Per fare spazio alla nuova unità, la vecchia unità di aggancio Pirs verrà rimossa. Per fare questo, venerdì 23 luglio, senza equipaggio Navicella spaziale da carico Progress 77 Rimarrà attaccato al Pirs e poi, ancora attaccato all’unità Pirs, verrà disconnesso dal terminale. Il Progress 77 e il modulo Pirs verranno quindi posti in una deorbita per bruciare nell’atmosfera terrestre.

Dopo il periodo di prova, la nuova unità di Nauka si unirà alla stazione.

“L’unità Noka sarà situata nel porto di scolo dell’unità di servizio Zvezda ed è destinata ad attuare il programma russo di ricerca scientifica e applicata ed esperimenti”, ha affermato Roscosmos in una nota.

“Dopo la messa in servizio della nuova unità, il dipartimento russo riceverà ulteriori volumi di posti di lavoro e deposito merci, posti per attrezzature per il rifornimento di acqua e ossigeno, migliorando le condizioni per l’alloggio dei cosmonauti e aumentando la sicurezza dell’intero equipaggio della ISS .”

La NASA trasmetterà in diretta il lancio e l’attracco della nuova unità. Puoi guardare a casa, utilizzando il video incorporato nella parte superiore di questa pagina o andando su Sito web della NASA.

La copertura del lancio inizia mercoledì 21 luglio alle 10:30 ET (7:30 PT) ed è programmata per le 10:58 ET (7:58 PT).

Una volta che il modulo raggiunge la stazione spaziale, ci vorranno otto giorni, chiamati “volo libero”, senza attracco alla Stazione Spaziale Internazionale, per consentire agli ingegneri a terra di verificare che tutto funzioni come dovrebbe. Se tutto è in ordine, il modulo sarà attaccato alla stazione spaziale in una procedura automatizzata.

Il modulo dovrebbe essere attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale giovedì 29 luglio. Ancora una volta, l’evento sarà trasmesso in diretta dalla NASA, con copertura che inizierà alle 8:30 ET (5:30 PT).

