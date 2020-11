Barcellona, ​​Messi: “Sono stanco di essere sempre il problema di tutto”

ROMA – Dichiarazioni esplosive di Leo messi all’arrivo all’aeroporto El Prat dopo aver giocato le partite del turno di qualificazione con l ‘Argentina. “Sono stanco di essere sempre il problema di tuttoHa tuonato il campione argentino in risposta alle dichiarazioni dell’ex agente Antoine Griezmann, che lo ha accusato di controllare tutto al Barça. Eric olhats, quello che ha lanciato il francese nel calcio per i più grandi, ha attaccato senza mezzi termini Messi la scorsa settimana, colpevole di aver reso difficile l’arrivo a Barcellona del suo ex assistente. “Leone è imperatore e monarca. Non ha accolto con favore l’arrivo di Grizou al Camp Nou – ha detto a France Football –. Aveva un comportamento terribile e lo faceva stare male. Metti il ​​regime del terrore, che tu sia con esso o contro di esso. Antoine mi ha sempre detto di non avere problemi con Messi, ma mai il contrario. La scorsa stagione, quando è arrivato, non le ha passato la palla né le ha parlato. Ma Antoine continuerà, ama il calcio“.

“Dopo 15 ore di volo, torno a lavorare. È pazzesco”

L’argentino, dopo aver schivato la nuvola di giornalisti che lo aspettavano all’uscita dell’aeroporto, ha espresso il suo disagio con un’altra frase mentre saliva in macchina, dove lo aspettava la moglie Antonela Roccuzzo. “Dopo 15 ore di volo, mi ritrovo al lavoro. È pazzesco“.